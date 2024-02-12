Дожди и гололед: синоптики о погоде во вторник

Во вторник, 13 февраля, в Латвии ожидаются дождь и ледяной дождь, местами - главным образом, на севере Видземе - также пройдет снег, прогнозируют синоптики.
В северо-восточной части страны под тяжестью льда и снега могут гнуться и ломаться деревья, возможен обрыв проводов.
Небо будет затянуто облаками, местами сохранится дымка. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - юго-западный ветер.
Максимальная температура воздуха составит -1...+3 градуса. Условия проезда по большим автодорогам днем улучшатся, а вечером вновь ухудшатся.
В Риге во вторник сохранится пасмурная и дождливая погода, температура воздуха поднимется до +3 градусов.
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