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Дожди и гололед: синоптики о погоде во вторник

rus.tvnet.lv/LETA
Обновлено 13 февраля 2024, 08:39
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Гололед в Эстонии.
Гололед в Эстонии. Фото: Urmas Luik

Во вторник, 13 февраля, в Латвии ожидаются дождь и ледяной дождь, местами - главным образом, на севере Видземе - также пройдет снег, прогнозируют синоптики.

В северо-восточной части страны под тяжестью льда и снега могут гнуться и ломаться деревья, возможен обрыв проводов.

Небо будет затянуто облаками, местами сохранится дымка. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе - юго-западный ветер.

Максимальная температура воздуха составит -1...+3 градуса. Условия проезда по большим автодорогам днем улучшатся, а вечером вновь ухудшатся.

В Риге во вторник сохранится пасмурная и дождливая погода, температура воздуха поднимется до +3 градусов.

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