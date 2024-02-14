Разбитое сердце и кошелек: в Латвии растет число жертв любовных афер

Часто интересные разговоры и дружба на расстоянии перерастают в романтические чувства, и именно в этот момент мошенники начинают просить о финансовой помощи. Деньги просят на внезапные медицинские расходы, в качестве помощи близкому человеку или на билет, чтобы встретиться.

Наиболее распространенными жертвами романтического мошенничества в Латвии являются женщины старше 50 лет.

Однако возрастной диапазон обманутых людей широк, и пострадать от мошенников могут практически все возрасты.

Показательно, что молодые женщины становятся жертвами на таких платформах знакомств, как Tinder, Badoo, женщины старшего возраста - в социальных сетях Facebook, Instagram.

Причем жертвами мошенников становятся как образованные люди с высокими доходами, так и жертвы с более низкими доходами. Чаще всего жертвами становятся чувствительные и добросердечные люди, которые легко попадают в лапы мошенников из-за того, что сопереживают.

Каковы признаки романтического мошенничества?

• Незнакомцы без причины пытаются начать переписку, отправляя, казалось бы, безобидные сообщения;

• Новые знакомые избегают видеозвонков;

• После непродолжительного знакомства просит финансовой помощи;

• Просит прислать свои фотографии, чаще обнаженные, которые впоследствии можно использовать для шантажа.

Как избежать романтических мошенников?

• Надо быть критическим и задавать вопросы о том, почему незнакомец предложил дружить;

• Необходимо оценить контент социальных сетей конкретного человека, подтвердить личность человека;

• Никогда не передавайте конфиденциальную информацию (персональные данные, данные банковских карт, доступ к интернет-банкингу) третьим лицам, с которыми вы познакомились в Интернете;

• Запретите удаленное подключение к компьютеру.

По данным Ассоциация финансовой отрасли, в прошлом году четырем крупнейшим латвийским коммерческим банкам удалось предотвратить различные случаи мошенничества на сумму в 9,2 миллиона евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!