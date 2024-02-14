Разбитое сердце и кошелек: в Латвии растет число жертв любовных афер

Поскольку поиск дружбы и любви больше не ограничивается границами городов или стран, с каждым годом увеличивается количество так называемых романтических мошенничеств. По оценкам Ассоциации финансовой отрасли, в прошлом году число жертв романтических афер увеличилось на одну пятую по сравнению с 2022 годом.
По словам советника Ассоциация финансовой отрасли Лаймы Летини, сложно определить масштаб романтического мошенничества, поскольку не все жертвы сообщают в полицию или банк.
"Оценки показывают, что этот вид мошенничества увеличивается с каждым годом во всем мире, и пока что наивысшая точка была достигнута именно во время пандемии. Мы видим, что мошенники все больше ориентируются на небольшие, но регулярные доходы. Относительно небольшие денежные переводы органам банковской безопасности отследить гораздо сложнее, чем крупные переводы, и этим пользуются мошенники.
Кроме того, в случае любовного мошенничества люди охотно расстаются со своими деньгами длительный период времени - иногда месяцами или даже годами. Таким образом, общая сумма украденных денег значительна", - пояснила она.
Пострадавшие - чувствительные и добросердечные люди
Мошенники чаще всего создают фейковые профили в социальных сетях Facebook, Instagram, Tinder и пытаются завоевать доверие людей. Все начинается с запроса друга в друзья от незнакомца, чаще всего иностранца, за которым следует регулярное общение, которое становится все более интенсивным, а удаленные отношения - ближе.
Часто интересные разговоры и дружба на расстоянии перерастают в романтические чувства, и именно в этот момент мошенники начинают просить о финансовой помощи. Деньги просят на внезапные медицинские расходы, в качестве помощи близкому человеку или на билет, чтобы встретиться.
Наиболее распространенными жертвами романтического мошенничества в Латвии являются женщины старше 50 лет.
Однако возрастной диапазон обманутых людей широк, и пострадать от мошенников могут практически все возрасты.
Показательно, что молодые женщины становятся жертвами на таких платформах знакомств, как Tinder, Badoo, женщины старшего возраста - в социальных сетях Facebook, Instagram.
Причем жертвами мошенников становятся как образованные люди с высокими доходами, так и жертвы с более низкими доходами. Чаще всего жертвами становятся чувствительные и добросердечные люди, которые легко попадают в лапы мошенников из-за того, что сопереживают.
Каковы признаки романтического мошенничества?
• Незнакомцы без причины пытаются начать переписку, отправляя, казалось бы, безобидные сообщения;
• Новые знакомые избегают видеозвонков;
• После непродолжительного знакомства просит финансовой помощи;
• Просит прислать свои фотографии, чаще обнаженные, которые впоследствии можно использовать для шантажа.
Как избежать романтических мошенников?
• Надо быть критическим и задавать вопросы о том, почему незнакомец предложил дружить;
• Необходимо оценить контент социальных сетей конкретного человека, подтвердить личность человека;
• Никогда не передавайте конфиденциальную информацию (персональные данные, данные банковских карт, доступ к интернет-банкингу) третьим лицам, с которыми вы познакомились в Интернете;
• Запретите удаленное подключение к компьютеру.
По данным Ассоциация финансовой отрасли, в прошлом году четырем крупнейшим латвийским коммерческим банкам удалось предотвратить различные случаи мошенничества на сумму в 9,2 миллиона евро.
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