По ее словам, Латвия знает о заинтересованности России в проведении выборов в своем посольстве.

В настоящее время министры иностранных дел и внешнеполитические службы стран Балтии работают над позицией Латвии, Литвы и Эстонии в контексте выборов.

"Мы в любом случае осуждаем авторитарные меры, предпринимаемые режимом [президента России Владимира] Путина. Мы намерены выработать скоординированные действия трех стран по этому вопросу. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время, поскольку между странами Балтии идут интенсивные консультации", - сказала премьер-министр журналистам.

Она добавила, что Латвия осуждает попытки России провести президентские выборы на оккупированных территориях Украины. Премьер-министр подчеркнула, что Украина - это единая территория и недопустимо, чтобы там проходили политические процессы, в частности выборы, другого государства.

6 февраля временная поверенная в делах Латвии в России Даце Рутка посетила МИД РФ, и темой обсуждения была организация выборов президента России в российских посольствах в странах Балтии.

МИД России вызывал полномочных представителей всех трех стран Балтии, чтобы выразить протест против так называемого "саботажа" выборов президента России. Москва обвинила Эстонию, Латвию и Литву в игнорировании требований России обеспечить безопасность избирательных участков, организованных в ее посольствах.

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