Различные марафоны, курсы, гайды и другие инфопродукты, созданные инфлюенсерами, уже стали неотъемлемой частью соцсетей. Продажа инфопродуктов завоевала популярность и в Латвии. Кто регулирует содержание и продажу этих инфопродуктов у нас в стране и куда можно пожаловаться на некачественный продукт, купленный у блогера, разбирался TVNET+.

Кто контролирует инфобизнес в Латвии?

За деятельностью блогеров и качеством инфопродуктов в Латвии на данный момент надзирают несколько учреждений, пояснили TVNET+ в Государственной службе качества образования (IKVD).

К таким учреждениям относятся Служба государственных доходов (VID), PTAC и сама IKVD.

В Латвии существует несколько видов образования, и так называемые курсы от инфлюенсеров можно отнести к неформальному образованию, отметили в IKVD. То есть за их прохождение человек не может получить действующий сертификат, так как такие курсы не проходят оценку качества образования.

Как отмечает IKVD, чтобы реализовать программу неформального образования в Латвии, физическое или юридическое лицо должно получить разрешение от самоуправления, где будет реализована программа, или от самоуправления, где проживает автор программы, если программа реализуется онлайн. Получить такое разрешение физическое лицо может, только если у него зарегистрирована хозяйственная деятельность в VID.

​Следовательно, жалобы на возможную неправомерную реализацию программы (курса) можно подать в самоуправление, где она реализуется, или в IKVD, которая осуществляет контроль за законностью образовательного процесса. Однако IKVD проводит проверки, реагируя на жалобы или информацию, полученную от физических лиц, в том числе публично обнародованную информацию о возможной незаконной деятельности лица или компании в сфере образования, отметили в IKVD.

Но все ли инфопродукты блогеров можно отнести к неформальному образованию?