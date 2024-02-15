Сейм утвердил поправки, упрощающие перекредитование ипотеки

Как указывает Минэкономики, изменения будут способствовать мобильности клиентов банков, конкуренции между кредиторами, развитию предложений по кредитованию ипотечных заемщиков и снижению в Латвии ставок по ипотечным кредитам, которые являются одними из самых высоких в Европе.

По прогнозам министерства, после изменений процесс перекредитования будет занимать не более двух месяцев и станет проще для потребителей, которые смогут осуществлять весь процесс дистанционно.

Поправки к закону о защите прав потребителей предусматривают, что к потребителям не может применяться плата за перекредитование, а комиссия за оформление нового кредитного договора или предоставление кредита не должна превышать 1% от суммы нового ипотечного кредита, при этом у потребителей будет право разделить этот платеж на три части.

Министерство отмечает, что поправки призваны обеспечить значительное снижение стоимости перекредитования для потребителей. Например, если сумма ипотечного кредита составляет 250 000 евро, стоимость перекредитования снизится с 3500 до 2500 евро, при сумме кредита 100 000 евро - примерно с 2000 до 1000 евро, при сумме 50 000 евро - с 1500 до 500 евро. Эти расчеты сделаны при условии, что новый кредитор взимает комиссионные за выдачу ипотечного кредита. Если комиссионные не взимаются, то расходы снизятся еще больше - примерно до 50 евро.

Также в целях развития конкуренции сняты ограничения на рекламу ипотечных кредитов, кредитов на строительство недвижимости и кредитов на повышение энергоэффективности.

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