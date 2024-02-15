Что ждет латвийскую экономику: Еврокомиссия сделала прогноз

В Эстонии ВВП вырастет на 0,6% в этом году и на 3,2 в следующем. По оценкам ЕК, инфляция в Эстонии составит 3,2% в этом году и снизится до 1,9% в 2025 году.

Согласно зимним экономическим прогнозам ЕК, экономика ЕС вырастет на 0,9% в этом году и на 1,7% в следующем, экономика еврозоны - на 0,8% и 1,5% в этом и следующем году.

Инфляция в ЕС прогнозируется на уровне 3% в этом году и до 2,5% в следующем, а в еврозоне, по прогнозам Еврокомиссии, инфляция составит 2,7% и 2,2% соответственно.

ЕК ожидает роста ВВП во всех странах-членах ЕС в этом году, но самый быстрый рост ожидается на Мальте (+4,6%), в Румынии (+2,9%), на Кипре (+2,8%) и в Польше (+2,7%). Крупнейшая экономика Европы, Германия, по прогнозам, вырастет в этом году всего на 0,3%, в то время как в Швеции ожидается еще более слабый рост на 0,2%.

ЕК признает, что к концу 2022 года экономика ЕС потеряла динамику, и с тех пор экономическая активность стагнирует из-за падения покупательной способности населения, сокращения внешнего спроса, изменений в монетарной политике и частичной отмены фискальной поддержки в 2023 году. Таким образом, экономика ЕС начала 2024 год слабее, чем ожидалось ранее. В то же время с момента публикации осенних прогнозов произошли и позитивные изменения, в частности, в отношении инфляции. ЕК ожидает, что цены на энергоносители продолжат снижаться, что поможет ЕС частично восстановить конкурентоспособность, утраченную во время энергетического кризиса.

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