Работы стало больше, а показатели не улучшились: Госконтроль о реформе административных штрафов

Бюрократия и объем работы учреждений по исполнению административных штрафов возросли, однако показатели уплаты административных штрафов существенно не улучшились, заявил в своем ревизионном заключении Госконтроль.
С 1 июля 2020 года вступил в силу Закон об административной ответственности (ЗАО), который вносит ряд изменений в процесс исполнения административных штрафов. Результаты ревизии подчеркивают важность первоначальной оценки воздействия и последующих проверок при внедрении новых нормативных актов и реформ.
Как заявила член совета Госконтроля Кристине Яунземе, хотя в первоначальной оценке воздействия ЗАО прогнозировалось, что новые нормы не окажут финансового влияния на повседневные функции органов государственного управления и судов, и поэтому не планировались дополнительные ресурсы, в действительности произошло обратное - учреждениям потребовалось больше ресурсов, чем раньше, и это можно было предвидеть на этапе планирования реформы.
Не оценив влияние запланированных изменений на функции учреждений и необходимые для этого ресурсы, нельзя определить, насколько соразмерны изменения по сравнению с запланированными преимуществами, отмечает Яунземе. В то же время она подчеркивает, что своевременное отслеживание влияния нового регулирования позволит оценить эффективность изменений, выявить недостатки и усовершенствовать нормы.
Ревизоры пришли к выводу, что больше всего реформа повлияла на работу Государственной полиции - объем административных штрафов в процессе исполнения вырос в пять раз. В ходе аудита 10 из 27 органов государственного управления, налагающих административные штрафы, признали, что их объем работы увеличился.
Поскольку 90% всех наложенных штрафов касается нарушений в области дорожного движения, работа Госполиции пострадала больше всего. Ранее штрафы передавались для принудительного взыскания, если они не были оплачены в течение года со дня вступления в силу постановления о штрафе. До уплаты нарушителю было отказано в предоставлении определенных услуг, связанных с дорожным движением. Такой порядок обеспечивал как эффективное взыскание штрафов, так и экономное расходование средств государственного бюджета.
Однако новый ЗАО предусматривает принудительное взыскание штрафов в течение одного месяца и одновременно ускоренное введение ограничений на доступ к услугам. Теперь Госполиции приходится выполнять ряд административных действий, в которых раньше не было необходимости.
Ревизоры пришли к выводу, что Госполиция вкладывает значительно больше ресурсов, но результаты существенно не улучшаются: 79% штрафов были оплачены добровольно в 2018 и 2019 годах и только 71% - в 2021 и 2022 годах.
После введения камер контроля средней скорости на латвийских дорогах в 2023 году количество административных штрафов за нарушения в дорожном движении увеличивается. Чтобы обеспечить исполнение штрафов, с 2022 года Госполиция задействует 23 дополнительных сотрудника, люди работают сверхурочно, нужны дополнительные ресурсы.
"Если те же результаты могут быть достигнуты с меньшими ресурсами, государственное управление обязано улучшить регулирование и процесс реализации функций, чтобы обеспечить это", - говорит Яунземе.
Ревизоры пришли к выводу, что нынешний децентрализованный процесс является ресурсоемким для учреждений - в 27 учреждениях прямого государственного управления исполнением административных штрафов заняты 1570 работников разного уровня и компетенции. После централизации для выполнения этой же функции потребуется всего 73 штатных сотрудника.
По мнению Госконтроля, функцию исполнения административных штрафов, которая, по сути, является вспомогательной, могла бы выполнять Служба государственных доходов наряду со сбором налогов, пошлин и других обязательных государственных платежей. Также электронные услуги и автоматизированное администрирование взыскания штрафов устранили бы риск ошибок в платежах и сэкономили бы ресурсы государства.
Госконтроль дает четыре рекомендации по улучшению процессов, в том числе Министерству юстиции следует рассмотреть способы поощрения добровольного взыскания штрафов, а в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством внутренних дел - изучить возможности централизации функции исполнения штрафов. Срок выполнения рекомендаций - 1 февраля 2026 года.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!