Работы стало больше, а показатели не улучшились: Госконтроль о реформе административных штрафов

Поскольку 90% всех наложенных штрафов касается нарушений в области дорожного движения, работа Госполиции пострадала больше всего. Ранее штрафы передавались для принудительного взыскания, если они не были оплачены в течение года со дня вступления в силу постановления о штрафе. До уплаты нарушителю было отказано в предоставлении определенных услуг, связанных с дорожным движением. Такой порядок обеспечивал как эффективное взыскание штрафов, так и экономное расходование средств государственного бюджета.

Однако новый ЗАО предусматривает принудительное взыскание штрафов в течение одного месяца и одновременно ускоренное введение ограничений на доступ к услугам. Теперь Госполиции приходится выполнять ряд административных действий, в которых раньше не было необходимости.

Ревизоры пришли к выводу, что Госполиция вкладывает значительно больше ресурсов, но результаты существенно не улучшаются: 79% штрафов были оплачены добровольно в 2018 и 2019 годах и только 71% - в 2021 и 2022 годах.

После введения камер контроля средней скорости на латвийских дорогах в 2023 году количество административных штрафов за нарушения в дорожном движении увеличивается. Чтобы обеспечить исполнение штрафов, с 2022 года Госполиция задействует 23 дополнительных сотрудника, люди работают сверхурочно, нужны дополнительные ресурсы.

"Если те же результаты могут быть достигнуты с меньшими ресурсами, государственное управление обязано улучшить регулирование и процесс реализации функций, чтобы обеспечить это", - говорит Яунземе.