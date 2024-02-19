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Во вторник в Латвии снова пойдет снег

rus.tvnet.lv/LETA
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Снеговики. Снимок иллюстративный.
Снеговики. Снимок иллюстративный. Фото: azem/Shutterstock

В ночь на вторник, 20 февраля, и утром во многих районах Латвии, начиная с юго-запада, ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня снег будет идти в основном в восточной части страны. Небо на всей территории Латвии будет пасмурным.

Будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, в Курземе и центральной части страны в течение дня ожидается слабый ветер переменного направления.

Температура воздуха ночью опустится до 0...-5 градусов, днем потеплеет до -2...+2 градусов.

20 февраля в Риге пройдет небольшой снег, будет пасмурно. Ночью будет дуть умеренный юго-восточный ветер, температура воздуха опустится до -1...-2 градусов. Днем будет легкий ветерок и безветрие, а столбик термометра поднимется на градус выше нуля.

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