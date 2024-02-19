Ринкевич: Латвии нужна долгосрочная энергетическая стратегия

Латвии нужна долгосрочная энергетическая стратегия, подчеркнул на встрече с министром климата и энергетики Каспаром Мелнисом в Рижском замке в понедельник, 19 февраля, президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, на встрече стороны обсудили уточнения в Национальном плане по энергетике и климату (НПЭК), действия по десинхронизации, а также развитие возобновляемых источников энергии в Латвии и работу Министерства климата и энергетики (МКЭ) в этой области.
В разговоре президент подчеркнул необходимость долгосрочной энергетической стратегии. Ринкевич отметил, что развитию энергетического сектора будут способствовать понятные всем правила игры. По мнению президента, это важно как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения конкурентоспособности.
Президент предложил провести 1 марта в Рижском замке дискуссию о долгосрочном развитии в Латвии энергетической отрасли и политики. Цель - обсудить планы исполнительной и законодательной власти и заинтересованных сторон по энергетической стратегии до 2050 года.
Во время встречи президент проинформировал министра о вопросах, поступивших от граждан Латвии, особенно во время региональных визитов, о тарифной системе для потребителей электроэнергии и газа. Ринкевич обратил внимание на необходимость активного общения МКЭ с гражданами по вопросам долгосрочной государственной политики в этой области.
Президент также обратил внимание министра на вопросы жителей латвийских регионов о проектах ветроэнергетики и на необходимость достижения соглашения о размере и распределении компенсаций между общинами и самоуправлениями, участвующими в проекте.
Как сообщалось, МКЭ продлило срок подачи заявок на консультации по обновленному проекту НПЭК. Консультации были продлены до 22 февраля, чтобы обеспечить участие всех заинтересованных сторон.
До 30 июня 2024 года все страны-члены ЕС должны представить в Европейскую комиссию обновленный НПЭК, принятый правительствами стран. Этот документ совершенствуется на основе текущего проекта плана с учетом рекомендаций Еврокомиссии, которые Латвия получит в феврале 2024 года.
В общей сложности до конца февраля планируется провести более 40 консультаций с социальными партнерами и другими заинтересованными сторонами.
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