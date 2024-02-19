Ринкевич: Латвии нужна долгосрочная энергетическая стратегия

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, на встрече стороны обсудили уточнения в Национальном плане по энергетике и климату (НПЭК), действия по десинхронизации, а также развитие возобновляемых источников энергии в Латвии и работу Министерства климата и энергетики (МКЭ) в этой области.

В разговоре президент подчеркнул необходимость долгосрочной энергетической стратегии. Ринкевич отметил, что развитию энергетического сектора будут способствовать понятные всем правила игры. По мнению президента, это важно как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения конкурентоспособности.

Президент предложил провести 1 марта в Рижском замке дискуссию о долгосрочном развитии в Латвии энергетической отрасли и политики. Цель - обсудить планы исполнительной и законодательной власти и заинтересованных сторон по энергетической стратегии до 2050 года.