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Фото ⟩ Жительница Эстонии пыталась провезти в Россию 200 моделей человеческих эмбрионов

rus.postimees.ee
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Жительница Эстонии пыталась провезти в Россию 200 моделей человеческих эмбрионов
Жительница Эстонии пыталась провезти в Россию 200 моделей человеческих эмбрионов Фото: Северо-Западное Таможенное Управление

Жительница Эстонии пыталась провезти через границу две сотни моделей человеческих эмбрионов, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на портал 47news и Кингисеппскую таможню.

Жительница Эстонии с чемоданом пыталась пешком пересечь границу с Россией. По ее словам, товаров, которые подлежат таможенному декларированию, у нее не было. Сотрудники таможни вытащили из чемодана два прозрачных пакета - в каждом по сотне пластиковых моделей эмбрионов.

Судя по всему, они были изготовлены в немецком городе Эстринген. На это указывала и надпись на немецком языке - "Не игрушка!". Как пишет Mash, задержанная пояснила, что она ничего преступного совершать не планировала, просто выполняла просьбу третьих лиц.

Партию признали коммерческой и возбудили административное дело.

Фото: Северо-Западное Таможенное Управление

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