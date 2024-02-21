До +10°: Латвию ожидают потепление и дожди

В основном ожидается облачная погода, временами с порывистым ветром, местами возможен туман.

В четверг, 22 февраля, осадков еще будет мало, выглянет солнце, а температура воздуха во второй половине дня повысится до +2...+7 градусов.

В пятницу и в выходные дни ожидаются дожди, временами сильные. В пятницу утром и в субботу будет дуть южный, юго-восточный ветер порывами до 9-14 метров в секунду. Ночью температура составит +1...+6 градусов, днем - до +4...+10 градусов.

Такие же погодные условия ожидаются и на следующей неделе.

Из-за дождей и таяния снега прогнозируется новый подъем уровня воды в реках.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!