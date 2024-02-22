В Сейме состоится внеочередное заседание по случаю второй годовщины вторжения России в Украину

На заседании выступят председатель Сейма Дайга Миериня, президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, а также дистанционно к депутатам обратится председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Заседание будет транслироваться на сайте Сейма и на странице парламента в Facebook.

С сегодняшнего дня и до воскресенья в темное время суток здание парламента будет символически подсвечиваться в цвета украинского флага.

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