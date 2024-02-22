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В Сейме состоится внеочередное заседание по случаю второй годовщины вторжения России в Украину

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаг Украины на здании Сейма
Флаг Украины на здании Сейма Фото: Zane Bitere/LETA

Сегодня в 9:00 Сейм соберется на внеочередное заседание, посвященное второй годовщине полномасштабного военного вторжения России в Украину.

На заседании выступят председатель Сейма Дайга Миериня, президент Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, а также дистанционно к депутатам обратится председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Заседание будет транслироваться на сайте Сейма и на странице парламента в Facebook.

С сегодняшнего дня и до воскресенья в темное время суток здание парламента будет символически подсвечиваться в цвета украинского флага.

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