Число неплательщиков алиментов в Латвии превысило 40 тысяч человек

В Латвии - более 40 000 неплательщиков алиментов, заявила в интервью передаче "Утренняя панорама" на LTV заместитель Госсекретаря Министерства финансов Ольга Богданова, сообщает агентство LETA.
Она подчеркнула, что это мужчины работоспособного возраста, поэтому понятно, что вряд ли они работают или выживают на минимальную зарплату.
"Это означает, что эта группа людей целенаправленно ищет, как получить зарплату в конверте", - отметила Богданова.
Чтобы работать над предотвращением теневой экономики, необходимо также оценить причины, по которым люди являются участниками теневой экономики, подчеркнула Богданова.
Агентство LETA уже сообщило, что в 2023 году судебные приставы взыскали в пользу Фонда гарантирования средств на содержание 11,54 миллиона евро.
В прошлом году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось как количество дел, переданных в принудительное исполнение, так и объемы взысканных в принудительном порядке денежных средств. Всего в прошлом году в интересах государства и других потерпевших приставы взыскали 275,95 миллиона евро.
В 2023 году общее количество дел, переданных судебным приставам для исполнения, сократилось на 9% - всего к исполнению подано 161 234 исполнительных документа. Гражданские дела были самой крупной категорией дел - 78 622 дела, немного отставая от дел об административных правонарушениях - 76 392. Решения о взыскании имущества по уголовным делам составили лишь 4% от общего объема исполнительных дел.
Кроме того, снизилась и сумма принудительно возвращенных средств по всем категориям дел, в том числе наибольшее снижение было по гражданским делам. Хотя количество постановлений, переданных к исполнению по гражданским делам, в 2023 году по сравнению с 2022 и 2021 годами увеличилось, средний размер задолженности по одному делу существенно снизился. В 2022 году средняя сумма долга в представленных исполнительных документах о взыскании долга по гражданским делам составила примерно 6285 евро, тогда как в прошлом году - 3923 евро
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