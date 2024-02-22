Объединение зон торговли электроэнергией Балтии последует за синхронизацией систем ЛЭП

Однако, по мнению главы регулятора рынка, необходимые шаги можно предпринять, не дожидаясь этой даты.

"Поскольку другие регуляторы (Латвия и Эстония. - Прим. BNS) считают, что приоритетом сейчас является проект синхронизации, латвийские и эстонские регуляторы все же заняли позицию, что да, давайте работать параллельно, но приоритетом является проект синхронизации", - сообщил BNS Поцюс в среду после встречи с латвийскими и эстонскими коллегами в Риге.

По мнению Поцюса, объединение торговых зон стран Балтии должно быть инициировано сетевыми операторами.

"Фактическое соединение зон стран Балтии будет после синхронизации - это факт. Просто, по нашему мнению, об этом надо начинать говорить и предпринимать конкретные действия уже сейчас, не дожидаясь самой синхронизации, когда наступит 2025 год и тогда мы все начнем обсуждать", - сказал председатель ГСРЭ.

По мнению Поцюса, объединение зон торговли электроэнергией стран Балтии могло бы произойти в течение двух лет с момента формального начала этого процесса, например, 1 июля этого года.

По его словам, на встрече была достигнута договоренность, что ГСРЭ выступит с инициативой по созданию рабочей группы, в которой примут участие сетевые операторы, поставщики, регуляторы, институты формирования энергетической политики трех стран.

Поцюс еще в 2022 году заявлял о планах провести переговоры с регуляторами стран Балтии, чтобы к концу проекта синхронизации электросетей в 2025 году все три торговые зоны были объединены в одну.

По его словам, сейчас есть три торговые зоны в Латвии, Литве, Эстонии, они достаточно малы и не представляют интереса для участников рынка с Запада, а если бы они были объединены, объемы торговли увеличились бы, появилось бы больше игроков на рынке и это оказало бы положительное влияние на цены.

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