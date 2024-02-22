+8, дождь и ветер: синоптики о погоде в пятницу

Ночью и утром дожди пройдут в отдельных регионах, а днем всю страну с запада пересечет зона умеренных осадков. Во второй половине дня на западе Курземе дождь закончится, а на востоке страны наиболее обильные осадки ожидаются в пятницу вечером.

Южный, юго-восточный ветер утром в порывах усилится до 10-15 метров в секунду. Во второй половине дня ветер стихнет, а вечером местами образуется туман.

Минимальная температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, днем потеплеет до +4...+8 градусов.

В Риге к исходу ночи пройдет небольшой дождь, днем ожидаются затяжные дожди. Южный, юго-восточный ветер утром в порывах усилится до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит до +7 градусов.

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