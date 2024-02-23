Главное за 23 февраля ⟩ Новые ограничения импорта из России, приложение от VID и ультиматум матери Навального

Выступление израильской певицы Эден Голан на "Евровидении-2024" с песней October Rain под угрозой срыва - ей грозит дисквалификация за политический контекст.

В результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в испанском городе Валенсия погибли по меньшей мере четыре человека, сообщают спасательные службы.

Интересное чтиво:

В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывал украинский журналист Владимир Бирюков, который рассказал о заметной поддержке Латвией Украины, жизни в Киеве во время войны и ощущении, что два года на календаре все еще 24 февраля.

"Я на своей земле. Пусть боятся они", - говорит Алена Белозерская. Десять лет назад она приобрела свое первое оружие и превратилась из журналистки в солдата-добровольца. Сейчас она служит в подразделении военной разведки Украины "Артан" и в свободное время заботится о том, чтобы имена и истории погибших за последние два года в войне женщин-солдат не были забыты.

Сотрудники пограничной службы РФ начали требовать от проходящих границу заполнить анкету, в которой, среди прочего, запрашивается информация об отношении к войне в Украине и IMEI-код мобильного устройства. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) рекомендует по возможности не заполнять данную форму, пишет Rus.Postimees.