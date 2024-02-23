Суббота, 23 февраля, подходит к концу. RUS TVNET в ежедневном дайджесте собрал главные новости дня: грядущие ограничения импорта из России и Беларуси, реакция президента на плохую работу Pasažieru vilciens, попытки семьи и близких Алексея Навального забрать его тело - и многое другое.
Главное за 23 февраля ⟩ Новые ограничения импорта из России, приложение от VID и ультиматум матери Навального
Новости Латвии:
Министерство земледелия передало на согласование проект правил, в котором определены конкретные сельскохозяйственные и кормовые продукты, которые в дальнейшем будет запрещено ввозить в Латвию из России и Беларуси, свидетельствует информация на портале правовых актов.
Пенсионерка из Даугавпилса не сдала экзамен по латышскому языку и ждала приглашение на второй экзамен, но, по ее словам, она его не получила. В это же время у нее обнаружили рак. В прошлом месяце Любовь Семенченко лишили вида на жительство и исключили из регистра получателей медицинских услуг. На время она осталась без бесплатного государственного медицинского обслуживания, и деньги на лечение пришлось собирать с помощью благотворительности. На этой неделе ее восстановили в регистре, рассказывает портал Rus.LSM.
Единственный член правления строительной компании Velve Янис Лапиньш покинул свой пост в правлении в пятницу, 23 февраля.
Правление AS Pasažieru vilciens отвечает за все процессы, касающиеся новых электропоездов, сказал президент Эдгар Ринкевич в интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении.
Чтобы каждый житель Латвии чувствовал, что Служба государственных доходов (VID) становится доступнее и платить налоги становится проще, будет разработано новое мобильное приложение с более широким перечнем услуг, рассказала в интервью агентству LETA новый генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.
21 февраля днем 36-летний мужчина погиб, прыгнув на лед в городской канал в Риге возле улицы Радио, сообщает передача Degpunktā.
В Цесисе у женщины с банковского счета обманом вывели 2200 евро, сообщила специалист отдела по связям с общественностью Госполиции Зане Васкане.
За рубежом:
Матери убитого кремлевским режимом оппозиционера Алексея Навального поставили ультиматум - либо она в ближайшие три часа согласится похоронить сына без организации публичного прощания, либо останки Алексея будут захоронены там же, в колонии, сообщает СМИ "Медуза" со ссылкой на команду Навального.
Российские знаменитости Noize MC, Надежда Толоконникова, Татьяна Лазарева, Артур Смольянинов, Евгений Чичваркин, Андрей Макаревич, Тамара Эйдельман, Михаил Барышников и многие другие записали видеообращения к российским властям с требованием выдать тело Алексея Навального его матери.
Глава Белого дома Джо Байден встретился с Юлией и Дарьей Навальными и выразил соболезнования в связи с их тяжелой утратой. Об этом сам президент США сообщил в соцсети Х в четверг, 22 февраля. Где именно прошла встреча, Байден не уточнил.
Обвиняемый в военных преступлениях президент России Владимир Путин попытался объяснить, почему Джо Байден назвал его "сумасшедшим сукиным сыном". Он считает, что это "адекватная реакция", пишет "Медуза".
Выступление израильской певицы Эден Голан на "Евровидении-2024" с песней October Rain под угрозой срыва - ей грозит дисквалификация за политический контекст.
В результате сильного пожара в многоэтажном жилом доме в испанском городе Валенсия погибли по меньшей мере четыре человека, сообщают спасательные службы.
Интересное чтиво:
В студии дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" побывал украинский журналист Владимир Бирюков, который рассказал о заметной поддержке Латвией Украины, жизни в Киеве во время войны и ощущении, что два года на календаре все еще 24 февраля.
"Я на своей земле. Пусть боятся они", - говорит Алена Белозерская. Десять лет назад она приобрела свое первое оружие и превратилась из журналистки в солдата-добровольца. Сейчас она служит в подразделении военной разведки Украины "Артан" и в свободное время заботится о том, чтобы имена и истории погибших за последние два года в войне женщин-солдат не были забыты.
Сотрудники пограничной службы РФ начали требовать от проходящих границу заполнить анкету, в которой, среди прочего, запрашивается информация об отношении к войне в Украине и IMEI-код мобильного устройства. Полиция безопасности Эстонии (КаПо) рекомендует по возможности не заполнять данную форму, пишет Rus.Postimees.
Михаил Ходорковский в интервью DW рассказал, что значит смерть Алексея Навального для российской оппозиции и общества, как за это должен ответить режим Путина и какую роль будет играть Юлия Навальная.
К концу второго года войны в Украине Владимир Путин продолжает упорно настаивать на том, что Россия победит всех своих врагов.
Российская актриса и режиссер Рената Литвинова, ныне живущая во Франции, в интервью французской общественной вещательной службе RFI поделилась своими впечатлениями от постановки Алвиса Херманиса по ее повести "Страна глухих" в Риге на латышском языке.
Участницы шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Сендия и Дануте, вместе планируя ребенка, изучают возможности медицинского оплодотворения за рубежом. Выходит, что расходы могут превышать 20 000 евро. Тем не менее обе настроены оптимистично и рассматривают различные варианты и предложения.
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