Видео ⟩ В Липецке дроны атаковали крупнейший в России сталелитейный завод

В ночь на четверг, 24 февраля, из-за падения беспилотника загорелся один из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) - крупнейшего сталелитейного завода России, сообщает "Медуза" со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
По словам губернатора, возгорание устранено, люди не пострадали, угрозы выброса опасных веществ нет.
По информации СМИ, жители Липецка слышали три взрыва, прежде чем начался пожар. Позднее появились и видео взрывов.
👍In russia, a metallurgical plant burned at night— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 24, 2024
In Lipetsk, explosions were first heard, and then a large-scale fire was seen. Russian Telegram channels write that the plant was hit by drones.
They also note that "the Novolypetsk metallurgical plant produces steel with a… pic.twitter.com/zsBnKhEJww
Как утверждает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", пожар произошел в цеху агломерации и подготовки руды комбината.
В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 24 февраля российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Липецкой области, один над Курской областью, а также уничтожили один дрон над Тульской областью.
В свою очередь российские войска этой ночью атаковали дронами и ракетами несколько регионов Украины. По информации ВСУ, войска РФ запустили 12 ударных дронов "Шахед", две баллистические ракеты из комплекса "Искандер-М" и три управляемые авиаракеты Х-59.
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