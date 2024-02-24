Видео ⟩ В Липецке дроны атаковали крупнейший в России сталелитейный завод

По словам губернатора, возгорание устранено, люди не пострадали, угрозы выброса опасных веществ нет.

По информации СМИ, жители Липецка слышали три взрыва, прежде чем начался пожар. Позднее появились и видео взрывов.

👍In russia, a metallurgical plant burned at night



In Lipetsk, explosions were first heard, and then a large-scale fire was seen. Russian Telegram channels write that the plant was hit by drones.



They also note that "the Novolypetsk metallurgical plant produces steel with a… pic.twitter.com/zsBnKhEJww — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 24, 2024

Как утверждает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", пожар произошел в цеху агломерации и подготовки руды комбината.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 24 февраля российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Липецкой области, один над Курской областью, а также уничтожили один дрон над Тульской областью.

В свою очередь российские войска этой ночью атаковали дронами и ракетами несколько регионов Украины. По информации ВСУ, войска РФ запустили 12 ударных дронов "Шахед", две баллистические ракеты из комплекса "Искандер-М" и три управляемые авиаракеты Х-59.

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