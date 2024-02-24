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Видео ⟩ В Липецке дроны атаковали крупнейший в России сталелитейный завод

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В ночь на четверг, 24 февраля, из-за падения беспилотника загорелся один из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) - крупнейшего сталелитейного завода России, сообщает "Медуза" со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

По словам губернатора, возгорание устранено, люди не пострадали, угрозы выброса опасных веществ нет.

По информации СМИ, жители Липецка слышали три взрыва, прежде чем начался пожар. Позднее появились и видео взрывов.

Как утверждает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ", пожар произошел в цеху агломерации и подготовки руды комбината.

В Минобороны РФ заявили, что в ночь на 24 февраля российские средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над территорией Липецкой области, один над Курской областью, а также уничтожили один дрон над Тульской областью.

В свою очередь российские войска этой ночью атаковали дронами и ракетами несколько регионов Украины. По информации ВСУ, войска РФ запустили 12 ударных дронов "Шахед", две баллистические ракеты из комплекса "Искандер-М" и три управляемые авиаракеты Х-59.

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