Эксперты: дальнейшие боевые действия в Украине будут сложными

Как подчеркнул эксперт, несмотря на героизм украинского народа, необходимость новой мобилизации становится все более очевидной и будет очень непростой. Даукштс отметил, что ситуация вынуждает отправлять на фронт людей, которые не совсем добровольно идут на эту борьбу. Люди беспокоятся о своем физическом существовании. Настроение пессимистическое, отношения между властью и обществом обостряются.

Янис Гарисонс, бывший государственный секретарь Министерства обороны, также подчеркнул, что ситуация сложная. По его мнению, обе стороны находятся в схожей ситуации, и ни Украина, ни Россия не могут в данный момент добиться серьезных стратегических прорывов. Россия до сих пор не изменила своих политических установок - несмотря на все потери, она готова двигаться вперед. Гарисонс считает, что сейчас Россия усиливает давление на Украину.

"У Украины заканчиваются боеприпасы. По мере того как война будет затягиваться, встанет вопрос о других видах вооружения, которые необходимо будет пополнять и обновлять. Американская военная промышленность получила толчок к развитию, но в Европе все еще не хватает мощностей. Я думаю, что в целом этот год будет достаточно сложным. Мы видим, что путинский режим укрепился, даже обрел новую жизнь, как развернув международную деятельность, так и, скорее всего, за счет убийства оппозиционера Алексея Навального и успеха в Авдеевке", - сказал бывший госсекретарь.

По мнению Гарисонса, этот год ожидается сложным не только в Украине, но и на международном уровне. Он считает, что украинцам не удастся легко прорвать фронт. Не стоит недооценивать и россиян, которые достаточно хорошо укрепили свои позиции. Происходящее в Украине сейчас начинает больше напоминать позиционную войну времен Первой или Второй мировой войны, где продвижение вперед достигается только за счет больших потерь.

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