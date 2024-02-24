Главное за 24 февраля ⟩ Третий год войны, тело Навального отдали матери и скандальный комикс про ВСУ

За рубежом:

Тело умершего в колонии российского оппозиционера Алексея Навального отдали его матери Людмиле Навальной, сообщила пресс-секретарь погибшего политика Кира Ярмыш.

В ночь на четверг, 24 февраля, из-за падения беспилотника загорелся один из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) - крупнейшего сталелитейного завода России, сообщает "Медуза" со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Интересное чтиво:

"Опасен тот человек, которому нечего терять. И у меня было такое состояние. Потому что на тот момент было ощущение, что своя жизнь закончилась со смертью любимого", - вспоминает врач штурмового батальона из Украины Евгения Маркевич. На развязанной Россией войне в Украине она потеряла мужа и пошла в ВСУ спасать жизни. А теперь спасает себя в Вайвари.

Аэродром Гостомель в 25 километрах от Киева был стратегически важной точкой для любого, кто задумал бы окружить и захватить столицу Украины. Би-би-си рассказывает, как и почему он не покорился российским оккупационным войскам в феврале 2022 года.

24 февраля день рождения отмечает российский юморист, шоумен и телеведущий Александр Гудков. Рассказываем о нем в рамках рубрики "Звезда недели".

​Таможенная служба РФ обвинила Эстонию и Латвию в намеренном замедлении работ по таможенному контролю грузов на границе и нарушении международных правил. Налогово-таможенный департамент Эстонии через Rus.Postimees ответил, что не считает необходимым комментировать заявления государства-агрессора. До этого ФСБ начала требовать у пересекающих границу данные о мобильных телефонах и отношении к войне, сообщает Rus.Postimees.

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