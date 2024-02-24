Мир с грустью отметил вторую годовщину российского вторжения в Украину. Об этом и других значимых событиях уходящего дня - в итогах от RUS TVNET.
Главное за 24 февраля ⟩ Третий год войны, тело Навального отдали матери и скандальный комикс про ВСУ
Два года российскому вторжению:
Несмотря на то, что на этой неделе исполняется два года со дня вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, мы не должны уставать от войны. По мере сокращения военной поддержки уменьшаются и шансы Украины вернуть себе территории, оккупированные Россией – и, возможно, ей даже придется потерять новые, как это недавно произошло с Авдеевкой после тяжелейших боев.
Сегодня, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, во многих странах, в том числе и в Латвии, проходят мероприятия в поддержку Украины. RUS TVNET на протяжении всего дня следил за ходом событий по всей Латвии.
Новости Латвии:
В ночь на субботу, 24 февраля, незадолго до 4 часов в парке В на станции Шкиротава с рельсов частично сошел поезд, перевозивший вагоны с российским зерном, сообщает агентство LETA.
В ответ на возмущение общественности портал общественных СМИ lsm.lv удалил комикс художницы Гундеги Эвелсоне, в котором украинские солдаты изображены в виде свиней.
Управление охраны природы (Dabas aizsardzības pārvalde - DAP) из соображений безопасности временно закрыло для посетителей смотровую вышку в Циргали на охраняемой ландшафтной территории Ziemeļgauja (Северная Гауя) в Звартавской волости Валкского края.
За рубежом:
Тело умершего в колонии российского оппозиционера Алексея Навального отдали его матери Людмиле Навальной, сообщила пресс-секретарь погибшего политика Кира Ярмыш.
В ночь на четверг, 24 февраля, из-за падения беспилотника загорелся один из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) - крупнейшего сталелитейного завода России, сообщает "Медуза" со ссылкой на губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
Интересное чтиво:
"Опасен тот человек, которому нечего терять. И у меня было такое состояние. Потому что на тот момент было ощущение, что своя жизнь закончилась со смертью любимого", - вспоминает врач штурмового батальона из Украины Евгения Маркевич. На развязанной Россией войне в Украине она потеряла мужа и пошла в ВСУ спасать жизни. А теперь спасает себя в Вайвари.
Аэродром Гостомель в 25 километрах от Киева был стратегически важной точкой для любого, кто задумал бы окружить и захватить столицу Украины. Би-би-си рассказывает, как и почему он не покорился российским оккупационным войскам в феврале 2022 года.
24 февраля день рождения отмечает российский юморист, шоумен и телеведущий Александр Гудков. Рассказываем о нем в рамках рубрики "Звезда недели".
Таможенная служба РФ обвинила Эстонию и Латвию в намеренном замедлении работ по таможенному контролю грузов на границе и нарушении международных правил. Налогово-таможенный департамент Эстонии через Rus.Postimees ответил, что не считает необходимым комментировать заявления государства-агрессора. До этого ФСБ начала требовать у пересекающих границу данные о мобильных телефонах и отношении к войне, сообщает Rus.Postimees.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!