Силы ПВО Украины сбили ночью 16 из 18 российских дронов

Украина в ночь на воскресенье, 25 февраля, вновь подверглась атаке беспилотников со стороны России. По данным командования Воздушных сил ВСУ, российские войска выпустили из районов Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в аннексированном Крыму 18 дронов, 16 из них были уничтожены силами ПВО в Полтавской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

В результате российской атаки беспилотниками Shahed-131/136 в Хмельницкой области зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры, в Николаевской области обломки сбитого дрона повредили линию электропередач, из-за чего были обесточены пять населенных пунктов, сообщили местные власти.

Обстрелян спальный район Херсона

По информации ГСЧС Украины, ночью был обстрелян один из спальных районов Херсона: снаряд попал в многоквартирный дом, загорелись вещи на балконе одной из квартир.

В результате массированного ракетного удара по Константиновке Донецкой области повреждены здание железнодорожного вокзала, храм, частные и многоквартирные дома и другие объекты, сообщили глава областной военной администрации Вадим Филашкин и областная полиция. Ранения получил один местный житель. По предварительным данным, удар был нанесен ракетами С-300.

Командование сил обороны юга Украины заявило, что ночью над Одесской областью были сбиты обе запущенные из акватории Черного моря противорадиолокационные ракеты Х-31П.

В свою очередь Минобороны РФ отчиталось о том, что над Белгородской областью были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа, еще четыре сбиты над акваторией Черного моря.