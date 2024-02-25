Министр обороны Украины: половина западной военной помощи поступает с опозданием

Украина, страдающая от нехватки боеприпасов, уже несколько месяцев говорит о том, что западная помощь доходит до нее медленно, что имеет реальные последствия для ее двухлетней борьбы с Россией.

"Обязательства на данный момент не означают выполнения", - заявил Умеров на форуме, посвященном второй годовщине российского вторжения.

"50% обязательств не выполняются вовремя", - добавил он.

Умеров отметил, что это ставит Украину в еще более невыгодное положение в "математике войны" против России, которая все больше строит военную экономику.

Он отметил, что задержка помощи приведет к тому, что Киев "потеряет людей, потеряет территорию", особенно учитывая "превосходство России в воздухе".

"Мы делаем все возможное и невозможное, но без своевременной доставки это нам вредит", - сказал он.

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