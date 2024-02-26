Швеция после вступления в НАТО пообещала разместить в Латвии 600 солдат

Она отметила, что вступление Швеции в альянс имеет в основном региональное значение. "Мы можем говорить о том, что НАТО приобретает дополнительную глубину в контексте Балтийского моря", - сказала Струберга.

Также Швеция располагает крупными военно-воздушными силами, что важно и для Латвии. У Швеции есть несколько подводных лодок, к тому же их число будет увеличено. Также Швеция располагает технологическими возможностями.

Вступление Швеции в НАТО должны одобрить все члены альянса. Спустя более полутора лет после подачи Швецией заявки на вступление Венгрия остается единственным из 31 государства-члена, которое не ратифицировало решение о приеме Швеции в альянс. Будапешт откладывает ратификацию, потому что, как заявляет правительство, Венгрию оскорбляют упреки, которые Швеция высказала по поводу соблюдения в стране законности.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!