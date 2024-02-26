В то же время основная задача каждой страны - максимально обеспечить свою безопасность и готовность, именно поэтому важно, что НВС развиваются и ведется их подготовка, то же самое касается безопасности страны в целом. Нам помогут, но и самим о себе нужно постоянно заботиться.

Президент напомнил, что статья 8 закона о национальной безопасности Латвии устанавливает ответственность за "запуск процедур по статье 5". Согласно этому закону, президент Латвии в случае военного нападения немедленно требует поддержки коллективной обороны НАТО и дает НАТО полномочия на применение мер, которые альянс считает необходимыми, включая применение вооруженной силы для сохранения и восстановления суверенитета и территориальной неделимости Латвии.

Кроме того, президент принимает решение о позиции Латвии, если другая страна НАТО требует рассмотреть вопрос о поддержке коллективной обороны НАТО и если Кабинет министров задерживается с принятием такого решения.

С момента вторжения России в Украину 2014 и 2022 годов альянс много сделал для совершенствования коллективной обороны. В случае военного вторжения первые встречные шаги в любом случае должны будут предпринять наши вооруженные силы, союзнические силы, которые уже дислоцированы здесь, и НАТО в целом. Конечно, параллельно произойдет и мобилизация, и переброска сил союзников в "регион статьи 5, подчеркнул президент.