Нет оснований сомневаться в гарантиях 5-й статьи договора НАТО, но при худшем сценарии у Латвии будут и свои задачи, заявил в социальной сети Facebook президент Латвии Эдгар Ринкевич в ответ на развернувшуюся в публичном пространстве дискуссию о скорости реагирования союзников в случае войны.
Президент отметил, что статья 5 Вашингтонского договора 1949 года предусматривает, что "стороны будут рассматривать вооруженное нападение на одну или несколько из них в Европе или Северной Америке как нападение на все государства-члены, поэтому они обязуются, что в случае такого нападения каждая из них, используя индивидуальное и коллективное право самообороны, предусмотренное статьей 51 Хартии ООН, окажет помощь стороне или сторонам, подвергшимся нападению, индивидуально и совместно с другими сторонами, принимая меры, которые они считают необходимыми, включая применение вооруженной силы для восстановления и сохранения безопасности Североатлантического региона".
Это юридическое и политическое обязательство на протяжении последних 75 лет альянс осуществляет с помощью военных структур НАТО.
После противозаконной оккупации Крыма 2014 года и для того, чтобы статья 5 в случае нападения начала сразу эффективно действовать, НАТО на нескольких саммитах принимал решение о размещении сил союзников на Восточном фланге, в том числе в Латвии. По мере изменения ситуации уточняются планы и объем присутствия союзников, отметил Ринкевич.
С учетом того, что принятие политического решения требует времени, и для того, чтобы оборона была эффективной с первого момента, главнокомандующему силами НАТО в Европе делегирован ряд полномочий для мероприятий по реализации региональных оборонных планов. При изменении ситуации планы и конкретные шаги постоянно уточняются, а детали не разглашаются.
В то же время основная задача каждой страны - максимально обеспечить свою безопасность и готовность, именно поэтому важно, что НВС развиваются и ведется их подготовка, то же самое касается безопасности страны в целом. Нам помогут, но и самим о себе нужно постоянно заботиться.
Президент напомнил, что статья 8 закона о национальной безопасности Латвии устанавливает ответственность за "запуск процедур по статье 5". Согласно этому закону, президент Латвии в случае военного нападения немедленно требует поддержки коллективной обороны НАТО и дает НАТО полномочия на применение мер, которые альянс считает необходимыми, включая применение вооруженной силы для сохранения и восстановления суверенитета и территориальной неделимости Латвии.
Кроме того, президент принимает решение о позиции Латвии, если другая страна НАТО требует рассмотреть вопрос о поддержке коллективной обороны НАТО и если Кабинет министров задерживается с принятием такого решения.
С момента вторжения России в Украину 2014 и 2022 годов альянс много сделал для совершенствования коллективной обороны. В случае военного вторжения первые встречные шаги в любом случае должны будут предпринять наши вооруженные силы, союзнические силы, которые уже дислоцированы здесь, и НАТО в целом. Конечно, параллельно произойдет и мобилизация, и переброска сил союзников в "регион статьи 5, подчеркнул президент.
"Поэтому нет оснований сомневаться в гарантиях статьи 5, но разумно понимать, что если сбывается худший сценарий, то и у нас есть и должны выполняться свои задачи", - отметил президент.
В случае нападения России Литве необходимо быть готовой самой защищаться не менее двух недель, заявил на прошлой неделе генерал-лейтенант армии США Бен Ходжес, который в свое время был командующим подразделениями армии США в Европе.
На проходившем в пятницу в Сейме Литвы Вильнюсском форуме по безопасности Ходжес подчеркнул, что 5-я статья договора НАТО, которая гласит, что нападение на одну страну-участницу является нападением на альянс в целом, все же не является автоматической, так как для ее реализации необходима политическая воля.
Как отметил генерал-лейтенант в отставке, это означает, что Литва должна быть готова защищаться до прибытия подкреплений.
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