Главное за 27 февраля ⟩ Самая большая пенсия в Латвии, предупреждение от VDD и стихия в Екабпилсе

Рабочая неделя продолжается, и RUS TVNET собрал для вас главные новости уходящего дня в Латвии и мире.
Новости Латвии:
С конца прошлого года в Риге для движения открыта Восточная магистраль, открывшая для водителей много новых возможностей. Однако жители улицы Вайрога в отчаянии - улица, которая также является жилой зоной, используется в качестве магистральной дороги, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
Пользовательница Facebook Анастасия 12 февраля опубликовала информацию о неприятном инциденте в центре Риги, который произошел 8 февраля. Женщина рассказала, что некий мужчина хотел увести ее дочь. Портал Apollo.lv обобщил, что известно об этом случае.
Сейчас самая большая пенсия по старости для одного латвийского пенсионера составляет 43 тыс. евро месяц - об этом свидетельствуют данные Государственного агентства социального страхования (VSAA) о состоящих на учете в декабре 2023 года получателях пенсий по старости, пишет Latvijas Avīze.
В понедельник, 26 февраля, вверх по течению от Екабпилса начал ломаться и двигаться лед, что привело к его скоплению у моста через Даугаву в Екабпилсе, сообщает инженер гражданской обороны Екабпилсского края Илмар Лукстс.
За рубежом:
Французский президент Эммануэль Макрон по итогам встречи европейских лидеров в Париже объявил о последующих шагах по поддержке Украины, а также заявил, что для достижения победы над РФ не исключена отправка в страну западных сухопутных войск. Это заявление прокомментировали политики по всему миру.
Каунасская арена Zalgiris объявила об отмене концерта американской певицы LP (Лаура Перголицци) после того, как она опубликовала в социальных сетях фотографии в джемпере в цветах российского флага и сказала, что скучает по своим поклонникам в России.
Россия ищет различные возможности преследования лиц, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против войны России в Украине, и один из таких способов - использование юридических инструментов в интересах России, заявили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD), комментируя сообщения о том, что Россия объявила в розыск политиков иностранных парламентов и правительств, в том числе латвийских.
Интересное чтиво:
Надзор за кошельками латвийцев и оборотом наличности усиливается. TVNET+ рассказывает, как контролируется движение финансовых средств и выявляются подозрительные сделки, а также отвечает на насущные вопросы, как грамотно перевести деньги, чтобы не попасть впросак. Какие суммы можно снимать и вносить в банкоматах? Облагаются ли налогом займы? Спасет ли от уплаты ПНН регистрация партнерских отношений?
Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал видео, на котором соревнуется в игре в шашки с чемпионом Латвии до 10 лет Максимом Новицким.
Лидер легендарной группы "Мумий Тролль" вернулся после нескольких лет тишины под новым именем - WILL LAUT. Rus.Postimees рассказывает все, что узнал о переменах в музыке Ильи Лагутенко.
Конкретные неприятности могут грозить латвийским спортсменам, принявшим участие в так называемых "играх Путина" в России, сообщает передача TV3 Ziņas.
Доступная в соцсетях информация свидетельствует о том, что в Латвии находится одна из самых дорогих моделей Ferrari - SF90 Stradale.
Новый Рижский театр (Jaunais Rīgas teātris, JRT) вскоре вернется в отреставрированное здание на улице Лачплеша, но без пяти молодых актеров.
Парсла Гудлевска, выигравшая два автомобиля и немалые суммы денег, рассказала программе "Слон в студии" (Zilonis studijā), как ей удается выигрывать такие внушительные призы.
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