Главное за 27 февраля ⟩ Самая большая пенсия в Латвии, предупреждение от VDD и стихия в Екабпилсе

Каунасская арена Zalgiris объявила об отмене концерта американской певицы LP (Лаура Перголицци) после того, как она опубликовала в социальных сетях фотографии в джемпере в цветах российского флага и сказала, что скучает по своим поклонникам в России.

Россия ищет различные возможности преследования лиц, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против войны России в Украине, и один из таких способов - использование юридических инструментов в интересах России, заявили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD), комментируя сообщения о том, что Россия объявила в розыск политиков иностранных парламентов и правительств, в том числе латвийских.

Интересное чтиво:

Надзор за кошельками латвийцев и оборотом наличности усиливается. TVNET+ рассказывает, как контролируется движение финансовых средств и выявляются подозрительные сделки, а также отвечает на насущные вопросы, как грамотно перевести деньги, чтобы не попасть впросак. Какие суммы можно снимать и вносить в банкоматах? Облагаются ли налогом займы? Спасет ли от уплаты ПНН регистрация партнерских отношений?

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал видео, на котором соревнуется в игре в шашки с чемпионом Латвии до 10 лет Максимом Новицким.

Лидер легендарной группы "Мумий Тролль" вернулся после нескольких лет тишины под новым именем - WILL LAUT. Rus.Postimees рассказывает все, что узнал о переменах в музыке Ильи Лагутенко.

Конкретные неприятности могут грозить латвийским спортсменам, принявшим участие в так называемых "играх Путина" в России, сообщает передача TV3 Ziņas.

Доступная в соцсетях информация свидетельствует о том, что в Латвии находится одна из самых дорогих моделей Ferrari - SF90 Stradale.

Новый Рижский театр (Jaunais Rīgas teātris, JRT) вскоре вернется в отреставрированное здание на улице Лачплеша, но без пяти молодых актеров.

Парсла Гудлевска, выигравшая два автомобиля и немалые суммы денег, рассказала программе "Слон в студии" (Zilonis studijā), как ей удается выигрывать такие внушительные призы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!