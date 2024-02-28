ВИДЕО ⟩ Чем смазать макушку, чтобы выиграть "Евровидение"? Певец Донс ищет ответ

В первой части видео Донc старательно примерил разные парики, а во второй тестирует, чем лучше смазать макушку, чтобы она блестела - оливковым или сливочным маслом.

"Hollow звучит великолепно, но эта песня звучала бы еще лучше, если бы голова Дона была тщательно умаслена", - пишет Силавс.

9 мая в шведском Мальмё Донс будет представлять Латвию во втором полуфинале 68-го международного песенного конкурса "Евровидение" с песней Hollow. В нем также примут участие Албания, Армения, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Сан-Марино и Швейцария. Три страны из "большой пятерки" - Испания, Италия и Франция - также проголосуют во втором полуфинале. Первый полуфинал "Евровидения" пройдет 7 мая, а финал - 11 мая.