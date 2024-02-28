Инфографика ⟩ Средняя зарплата "на бумаге" в прошлом году в Латвии выросла до 1537 евро

В прошлом году средняя брутто-зарплата, или оплата труда до отчисления налогов, за работу на полную ставку составила в Латвии 1537 евро, что на 11,9%, или на 164 евро больше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В частном секторе средняя брутто-зарплата в 2023 году выросла на 11,5% и составила 1533 евро, а в публичном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 13,1% и достигла 1553 евро.
В секторе общего правительства, в который входят государственные учреждения и учреждения самоуправлений, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, средняя брутто-зарплата в прошлом году составляла 1502 евро, что больше на 12,2% по сравнению с 2022 годом.
Средняя брутто-зарплата за один отработанный час в прошлом году выросла на 11,5% и достигла 10,14 евро. Одночасовые затраты на рабочую силу, включающие как оплату труда, так и другие связанные с рабочей силой расходы работодателя, за год выросли с 11,46 до 12,76 евро (+11,3%), на что повлиял общий рост расходов на рабочую силу и отработанных часов - на 13% и 1,5% за год соответственно.
В свою очередь, средняя нетто-зарплата, рассчитанная с использованием применяемых на рабочем месте налогов на труд, в 2023 году составила в Латвии 1119 евро, или 72,9% от брутто-зарплаты. За год средняя нетто-зарплата выросла на 11,3%, однако с учетом инфляции реальный прирост нетто-зарплаты составил 2,2%.
На изменение средней зарплаты в 2023 году повлиял рост установленной в стране минимальной зарплаты с 500 до 620 евро (+24%) за работу на полную ставку, а также увеличение необлагаемого минимума и коэффициента, применяемого при расчетах дифференцированного необлагаемого минимума.
В то же время медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку в 2023 году составила 1225 евро, что по сравнению с 2022 годом больше на 13,4%, а медиана оплаты труда после уплаты налогов на труд достигла отметки в 905 евро и выросла за год на 12,4%.
В статистическом управлении отмечают, что на изменение средней оплаты труда влияет не только рост или уменьшение зарплат работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы и структурные изменения рынка труда.
Фонд оплаты труда в 2023 году по сравнению с 2022 годом в Латвии в целом вырос на 12,9%, или на 1,571 млрд евро, а число наемных работников в пересчете на полную ставку увеличилось на 6800 человек (+0,9%).
За год средняя зарплата наиболее значительно выросла в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства - на 18,2%, энергетики - на 17,5%, транспорта и хранения - на 15,5%, госуправления и обороны - на 15,0%, образования - на 14,8%, а также добывающей промышленности и разработки карьеров - на 14,3%.
В 2023 году среднемесячная зарплата, превышающая среднюю по стране, была в сфере финансово-страховых действий и составляла 2678 евро, в сфере информационно-коммуникационных услуг - 2549 евро, в сфере энергетики - 1972 евро, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 1969 евро, в сфере государственного управления и обороны - 1810 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1703 евро, в сфере здравоохранения и социального обслуживания - 1654 евро, а также в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства - 1545 евро.
Самая низкая средняя зарплата до уплаты налогов была в сфере услуг размещения и питания - 993 евро.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом средняя зарплата до уплаты налогов наиболее ощутимо выросла в Видземе - на 13,5%, за Видземе следуют Латгале, где прирост составил 12,7%, и столичные пригороды, где прирост составил 12,6%.
Самая крупная средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку в прошлом году была в Риге и составляла 1706 евро, в пригородах Риги - 1505 евро, а самая низкая - в Латгале, в размере 1083 евро, что на 37% меньше, чем в столице. Средний разрыв в зарплатах между Ригой и регионами за год сократился во всех регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Видземе - на 1,5 процентных пункта.
В статистическом управлении также отмечают, что в четвертом квартале 2023 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1610 евро, что на 11,6% больше, чем годом ранее. В четвертом квартале прошлого года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года средняя брутто-зарплата в общественном и общеправительственном секторах выросла на 15%, а в частном секторе прирост составил 10,1%.
По сравнению с третьим кварталом 2023 года брутто-зарплата в Латвии выросла на 4%, в том числе в общественном секторе рост составил 6,6%, в частном - 2,7%, а в правительственном секторе средняя зарплата выросла на 7,6%.
В то же время в четвертом квартале прошлого года нетто-зарплата в Латвии составила 1167 евро, что по сравнению с четвертым кварталом 2022 года больше на 10,6%, а по сравнению с третьим кварталом 2023 года - на 3,6%.
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