Инфографика ⟩ Средняя зарплата "на бумаге" в прошлом году в Латвии выросла до 1537 евро

На изменение средней зарплаты в 2023 году повлиял рост установленной в стране минимальной зарплаты с 500 до 620 евро (+24%) за работу на полную ставку, а также увеличение необлагаемого минимума и коэффициента, применяемого при расчетах дифференцированного необлагаемого минимума.

В то же время медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку в 2023 году составила 1225 евро, что по сравнению с 2022 годом больше на 13,4%, а медиана оплаты труда после уплаты налогов на труд достигла отметки в 905 евро и выросла за год на 12,4%.

В статистическом управлении отмечают, что на изменение средней оплаты труда влияет не только рост или уменьшение зарплат работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы и структурные изменения рынка труда.

Фонд оплаты труда в 2023 году по сравнению с 2022 годом в Латвии в целом вырос на 12,9%, или на 1,571 млрд евро, а число наемных работников в пересчете на полную ставку увеличилось на 6800 человек (+0,9%).

За год средняя зарплата наиболее значительно выросла в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства - на 18,2%, энергетики - на 17,5%, транспорта и хранения - на 15,5%, госуправления и обороны - на 15,0%, образования - на 14,8%, а также добывающей промышленности и разработки карьеров - на 14,3%.