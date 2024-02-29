Глава Минобороны Германии исключил отправку немецких военных в Украину

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и его польский коллега Дональд Туск также исключили, что их страны направят войска в Украину. Аналогичную позицию заняли министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Об отсутствии планов размещения войск в Украине заявила и Великобритания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что если войска НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом будет "неизбежен". По его словам, эти страны должны "отдавать себе в этом отчет, задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а также интересам граждан их стран".

Позиция Латвии и Литвы

Между тем Латвия заявила, что "продолжает проверять множество различных вариантов по усилению поддержки Украины". "Если союзники по НАТО достигнут консенсуса по вопросу отправки своих войск в Украину, Латвия рассмотрит возможность своего участия (в этой миссии. - Ред.)", - указал официальный представитель Минобороны балтийского государства в ответ на запрос агентства dpa.

Литва также не стала однозначно исключать возможность отправки своих военнослужащих в Украину. Глава Минобороны этого государства Арвидас Анушаускас 27 февраля рассказал об этом, уточнив, что речь идет только о миссии, связанной с обучением украинских военных, но не об участии литовцев в военных действиях.

Заявление Макрона о возможной отправке солдат стран Запада в Украину

По итогам саммита западных стран в Париже, который прошел 26 февраля, президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что западные сухопутные войска могут быть задействованы в Украине. "Сегодня нет консенсуса по вопросу о том, чтобы официально направить сухопутные войска (в Украину. - Ред.), но в динамическом развитии ничего исключать нельзя", - заявил он.

Ранее в тот же день премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в Братиславе перед поездкой в Париж на созванную Макроном конференцию, заявил, что отдельные западные страны рассматривают возможность отправки своих солдат "на территорию Украины на основе двусторонних соглашений". По его словам, речь идет о "нескольких странах - членах НАТО и ЕС". Фицо не уточнил, что это за страны, при этом он исключил возможность отправки туда военных Словакии.