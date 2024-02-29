Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году уменьшился на 0,3% по сравнению с 2022 годом, сообщили в Центральном статистическом управлении.
В 2023 году ВВП Латвии в фактических ценах составил 40,31 млрд евро, в том числе в четвертом квартале - 10,7 млрд евро.
В четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года ВВП Латвии, согласно сезонно и календарно не скорректированным данным, вырос на 0,1%, а по скорректированным данным - на 0,4%.
По сравнению с третьим кварталом прошлого года, согласно сезонно и календарно скорректированным данным, в сопоставимых ценах ВВП вырос на 0,8%.
Как отметил в ЦСУ, добавленная стоимость производящих отраслей в 2023 году снизилась на 1,4%, а отраслей услуг - выросла на 0,8%.
Объемы производства в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства в прошлом году сократились на 8,1%, что было обусловлено снижением объема продукции в растениеводстве и животноводстве на 7,8% и лесном хозяйстве и лесозаготовке на 9,2%, в то время как в отрасли рыбного хозяйства был прирост на 2,2%.
В то же время спад в добыче и переработке торфа на 19,9% и в разработке гравийно-песчаных карьеров на 18,9% повлиял на общее сокращение объемов производства в добывающей промышленности на 19,5%.
После многолетнего положительного вклада в рост экономики обрабатывающая промышленность в прошлом году продемонстрировала спад на 5,2% и оказала наибольшее негативное влияние (-0,7 процентного пункта) на общую добавленную стоимость.
Спад наблюдался в 15 из 22 подотраслей обрабатывающей промышленности. В крупнейшей по удельному весу подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и деревянных изделий - объемы снизились на 8,4%. Спад наблюдался и в производстве готовых металлических изделий - на 6,2%, изделий из неметаллических минералов - на 16,8%, мебели - на 20,8%, а также в производстве фармацевтических основных веществ и фармацевтических препаратов. Положительно на общую добавленную стоимость отрасли повлиял рост в производстве продуктов питания на 4%, в производстве электрического оборудования - на 12,4%, а также в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 15,3%.
В электро-, газо-, теплоснабжении и кондиционировании воздуха объемы производства в прошлом году снизились на 0,8%.
После нескольких лет негативных тенденций добавленная стоимость строительной продукции в 2023 году увеличилась на 18,6% и стала главным положительным фактором в развитии ВВП (+0,8 процентного пункта).
Объемы строительства зданий за год выросли на 26,8%, инженерного строительства - на 10,8%, в том числе строительства объектов инфраструктуры городского хозяйства - на 36,7%, в остальном инженерном строительстве - на 35,7%, а в строительстве дорог и железных дорог произошло сокращение на 2,7%. Объемы специализированных строительных работ за год увеличились на 17,8%, в том числе в работах по сносу зданий и подготовке строительных площадок был рост на 19,7%, по прокладке электропроводки, трубопроводов и другой аналогичной деятельности - на 21%, в сфере завершения строительных работ - на 9,5%, а в других специализированных строительных работах - на 18,9%.
В розничной торговле в прошлом году зарегистрирован спад на 2,5%, в том числе в розничной торговле непродовольственными товарами - на 1,8%, а в розничной торговле продовольственными товарами - на 3,8%. В оптовой и розничной торговле автомобилями и и мотоциклами и их ремонте был рост на 11,1%, в оптовой торговле произошел спад на 11,3%.
Отрицательный рост в 2023 году показали все подотрасли транспорта и хранения, кроме авиатранспорта, в котором был рост на 25,9%. В наземном и трубопроводном транспорте в прошлом году зафиксирован спад на 5,2%, в сфере водного транспорта - на 11,9%, в сфере хранения и транспортных вспомогательных действий - на 13,7%, а в почтовой и курьерской деятельности - на 3%. В целом добавленная стоимость отрасли транспорта и хранения сократилась на 7,8%.
Объем услуг по размещению и питанию увеличился на 7,4%, в том числе по размещению - на 1,5%, услуг общепита - на 9,4%.
Рост страховой, перестраховочной и пенсионной накопительной отраслей на 15% был обусловлен ростом брутто-подписанных премий при страховании рисков и ростом взносов в пенсионные планы частных пенсионных фондов. На прирост в сфере финансовых услуг и страховых действий в размере 6,4% повлияли такие действия, как операции с ценными бумагами и управление рынком финансов.
В свою очередь в сфере финансовых услуг наблюдалось сокращение на 1,2%. В статистическом управлении добавили, что в фактических ценах добавленная стоимость банковской деятельности выросла существенно - на 55,3%, однако этот рост произошел за счет роста цен на оказываемые услуги, например, из-за повышения процентных ставок по кредитам.
Росту отрасли деятельности административных и обслуживающих служб на 5,4% способствовало положительное развитие в оказании услуг по аренде и эксплуатационному лизингу - на 4,1%, а также в сфере оказания услуг по содержанию зданий и уходу за ландшафтом - на 36,7%. Негативно на отрасль повлиял спад в сфере подбора персонала - на 11,3%, в услугах охраны и следствия - на 2,3%, в административных действиях бюро - на 2,4%.
Успешная деятельность сферы искусства, развлечений и отдыха обеспечила прирост отрасли по сравнению с предыдущим годом на 11,7%.
Объем собранных налогов на продукты, которые являются в основном налогом на добавленную стоимость, акцизными и таможенными налогами, в 2023 году снизился на 5,1%.
В 2023 году по сравнению с предыдущим годом общие расходы домохозяйств сократились на 1%. Расходы правительства на конечное потребление увеличились на 7%.
Объемы экспорта товаров и услуг в прошлом году сократились на 5,9%, в том числе экспорта товаров - на 7,1%, услуг - на 2,6%. Основными экспортными товарами были древесина и деревянные изделия (кроме мебели), механизмы и механические устройства, а также электроприборы и электрооборудование. Основными экспортируемыми услугами в 2023 году были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.
Импорт товаров и услуг в прошлом году сократился на 2,9%, в том числе объемы импорта товаров - на 3,9%, а импорт услуг вырос на 2,5%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.
В 2023 году по сравнению с 2022 годом общая зарплата работников увеличилась на 12,7%, в том числе общая заработная плата выросла на 12,8%, а социальные взносы работодателей - на 12,1%.
Наибольший прирост общей зарплаты работников в прошлом году отмечался в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства - на 22,3%, в группе отраслей оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов, транспортировки и хранения, услуг по размещению и питанию - в целом на 14,1%, а также в сфере информационно-коммуникационных услуг - на 14%. Зарплата работников в отраслях услуг в среднем выросла на 12,9%.
Совокупный итог валовой деятельности и смешанный доход в 2023 году снизились на 4,6%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт выросло на 7,8%.
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