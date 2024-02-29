ВВП Латвии в прошлом году уменьшился на 0,3%

В розничной торговле в прошлом году зарегистрирован спад на 2,5%, в том числе в розничной торговле непродовольственными товарами - на 1,8%, а в розничной торговле продовольственными товарами - на 3,8%. В оптовой и розничной торговле автомобилями и и мотоциклами и их ремонте был рост на 11,1%, в оптовой торговле произошел спад на 11,3%.

Отрицательный рост в 2023 году показали все подотрасли транспорта и хранения, кроме авиатранспорта, в котором был рост на 25,9%. В наземном и трубопроводном транспорте в прошлом году зафиксирован спад на 5,2%, в сфере водного транспорта - на 11,9%, в сфере хранения и транспортных вспомогательных действий - на 13,7%, а в почтовой и курьерской деятельности - на 3%. В целом добавленная стоимость отрасли транспорта и хранения сократилась на 7,8%.

Объем услуг по размещению и питанию увеличился на 7,4%, в том числе по размещению - на 1,5%, услуг общепита - на 9,4%.

Рост страховой, перестраховочной и пенсионной накопительной отраслей на 15% был обусловлен ростом брутто-подписанных премий при страховании рисков и ростом взносов в пенсионные планы частных пенсионных фондов. На прирост в сфере финансовых услуг и страховых действий в размере 6,4% повлияли такие действия, как операции с ценными бумагами и управление рынком финансов.