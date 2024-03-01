В середине марта закрывается интернет-магазин pienaveikals.lv

Продовольственный интернет-магазин Pienaveikals.lv сообщил о закрытии, свидетельствует разосланная клиентам информация, а также сообщение на сайте магазина.
"В результате тщательной оценки изменений спроса, было принято решение закрыть Pienaveikals.lv. Интернет-портал будет закрыт 15 марта этого года. Заказы принимаем до 11:59 13 марта.
В свою очередь 14 марта станет последним днем доставки заказов", - говорится в сообщении.
Pienaveikals.lv принадлежит группе компаний пищевой промышленности Food Union. Интернет-магазин начал деятельность в 2020 году.
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