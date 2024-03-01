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В середине марта закрывается интернет-магазин pienaveikals.lv

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Молоко и хлеб. Иллюстративное фото
Молоко и хлеб. Иллюстративное фото Фото: Vera Prokhorova/Shutterstock.com

Продовольственный интернет-магазин Pienaveikals.lv сообщил о закрытии, свидетельствует разосланная клиентам информация, а также сообщение на сайте магазина.

"В результате тщательной оценки изменений спроса, было принято решение закрыть Pienaveikals.lv. Интернет-портал будет закрыт 15 марта этого года. Заказы принимаем до 11:59 13 марта.

В свою очередь 14 марта станет последним днем доставки заказов", - говорится в сообщении.

Pienaveikals.lv принадлежит группе компаний пищевой промышленности Food Union. Интернет-магазин начал деятельность в 2020 году.

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