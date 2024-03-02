10 147 российских пенсионеров, проживающих в Латвии, получат пенсии через VSAA за первый квартал, а именно за январь, февраль и март. Еще пять человек получат пособие на похороны.

VSAA выплачивает российские пенсии лицам, получающим пенсию в Латвии в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действителен с 19 января 2011 года.

Общая сумма, которая будет выплачена российским пенсионерам в Латвии, составляет 4 038 728,05 евро.

Следующая пенсионная выплата запланирована на июнь.

VSAA не располагает информацией о тех пенсионерах, которые получают на свои счета российские пенсии вне условий договора напрямую из Российского фонда пенсионного и социального страхования.

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