Сб, 2.03.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Четыре миллиона евро будут выплачены российским пенсионерам в Латвии (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пенсионерка считает деньги. Иллюстративное фото
Пенсионерка считает деньги. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Получатели российских пенсий в Латвии за первый квартал этого года получат четыре миллиона евро, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

10 147 российских пенсионеров, проживающих в Латвии, получат пенсии через VSAA за первый квартал, а именно за январь, февраль и март. Еще пять человек получат пособие на похороны.

VSAA выплачивает российские пенсии лицам, получающим пенсию в Латвии в соответствии с латвийско-российским соглашением о сотрудничестве в сфере социального обеспечения. Договор действителен с 19 января 2011 года.

Общая сумма, которая будет выплачена российским пенсионерам в Латвии, составляет 4 038 728,05 евро.

Следующая пенсионная выплата запланирована на июнь.

VSAA не располагает информацией о тех пенсионерах, которые получают на свои счета российские пенсии вне условий договора напрямую из Российского фонда пенсионного и социального страхования.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх