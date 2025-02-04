Издание: что экономисты думают о сделке airBaltic с Lufthansa

"Соглашение с Lufthansa можно сравнить с пойманным в последнюю минуту спасательным кругом, когда airBaltic тонет в финансовых проблемах. Учитывая сложное финансовое положение airBaltic, привлечение стратегического инвестора в целом рассматривается как положительное событие для дальнейшего существования компании и возможности проведения IPO. Однако цена сделки очень низкая, и привлеченные 14 млн евро не обеспечат ощутимого улучшения ее финансового положения", - говорит экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Выгодна ли эта сделка для airBaltic и государства как ее акционера с учетом того, что Lufthansa также получит одно место в совете авиакомпании?

Как отмечает Мартынов, очевидно, что все преимущества, которые могут получить airBaltic и государство, очень важны - это бренд Lufthansa, его репутация, стабильность, рыночная доля, большее доверие со стороны инвесторов и т. д.

Но многое будет зависеть от дальнейших действий Lufthansa. Если немецкая авиакомпания будет активно участвовать в бизнесе airBaltic и расширит сотрудничество, взяв на себя роль стратегического инвестора (сейчас Lufthansa является миноритарным акционером), это действительно будет иметь большое значение и для проведения IPO, и для деятельности airBaltic в целом. Если же этого не произойдет и инвестиции в размере 14 млн евро будут лишь "флажком на карте", airBaltic потеряет возможность привлечь альтернативного стратегического инвестора и будет вынуждена вообще обходиться без него.