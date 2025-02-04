Немецкая авиакомпания Lufthansa приобрела 10% конвертируемых акций авиакомпании airBaltic за 14 млн евро, сообщает Diena.
Издание: что экономисты думают о сделке airBaltic с Lufthansa
Как отмечает руководитель компании INVL Family Office Андрей Мартынов, с одной стороны, сделку нельзя рассматривать упрощенно: если 10% акций стоят 14 млн евро, то 100% - 140 млн евро.
"Во-первых, эти 14 млн евро будут конвертированы в акции во время эмиссии на бирже (первичного публичного размещения - IPO) по цене IPO, хотя неясно, что произойдет, если IPO не состоится. Цену IPO определит рынок, принимая во внимание также тот факт, что Lufthansa инвестировала в airBaltic.
Во-вторых, за эту сумму Lufthansa получит не менее 5%, но не более 10% акций airBaltic. Это означает, что чем выше будет цена IPO, тем в меньшую долю Lufthansa сможет конвертировать свои инвестиции, однако с минимальной гарантированной долей 5%.
Если цена IPO будет в три раза выше, чем математически просчитываемая на данный момент, на которую руководство airBaltic не согласится, у Lufthansa будет привилегия конвертировать свои инвестиции по более низкой цене, даже если другие инвесторы готовы заплатить больше", - пояснил Мартынов.
В то же время, как отмечает эксперт, упомянутые 140 млн евро являются единственным и достаточно сильным показателем истинной стоимости airBaltic.
"Соглашение с Lufthansa можно сравнить с пойманным в последнюю минуту спасательным кругом, когда airBaltic тонет в финансовых проблемах. Учитывая сложное финансовое положение airBaltic, привлечение стратегического инвестора в целом рассматривается как положительное событие для дальнейшего существования компании и возможности проведения IPO. Однако цена сделки очень низкая, и привлеченные 14 млн евро не обеспечат ощутимого улучшения ее финансового положения", - говорит экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.
Выгодна ли эта сделка для airBaltic и государства как ее акционера с учетом того, что Lufthansa также получит одно место в совете авиакомпании?
Как отмечает Мартынов, очевидно, что все преимущества, которые могут получить airBaltic и государство, очень важны - это бренд Lufthansa, его репутация, стабильность, рыночная доля, большее доверие со стороны инвесторов и т. д.
Но многое будет зависеть от дальнейших действий Lufthansa. Если немецкая авиакомпания будет активно участвовать в бизнесе airBaltic и расширит сотрудничество, взяв на себя роль стратегического инвестора (сейчас Lufthansa является миноритарным акционером), это действительно будет иметь большое значение и для проведения IPO, и для деятельности airBaltic в целом. Если же этого не произойдет и инвестиции в размере 14 млн евро будут лишь "флажком на карте", airBaltic потеряет возможность привлечь альтернативного стратегического инвестора и будет вынуждена вообще обходиться без него.
Ранее сообщалось, что достигнуто соглашение и заключен договор с Lufthansa - стратегическим инвестором латвийской национальной авиакомпании airBaltic. В четверг авиакомпания созвала пресс-конференцию, на которой сообщила о стратегическом партнерстве airBaltic.
Видео: Пресс-конференция airBaltic
Согласно сообщению, между Министерством сообщения, airBaltic и Lufthansa Group подписан договор, предусматривающий инвестиции Lufthansa Group в airBaltic в размере 14 млн евро для обеспечения миноритарного участия. Инвестору также будет предоставлено место в совете airBaltic.
В обмен на вклад Lufthansa Group получит конвертируемую акцию, которая дает ей 10% участия. Она будет выпущена по цене подписки в размере 14 млн евро. Позже, после потенциального первичного публичного предложения акций airBaltic, или IPO, эта акция будет конвертирована в обыкновенные акции. После IPO размер участия Lufthansa Group будет определяться рыночной ценой потенциального IPO, поясняется в сообщении, распространенном airBaltic.
Упомянутая инвестиционная сделка предусматривает и то, что Lufthansa Group после потенциального IPO будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic.
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