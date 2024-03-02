В Одессе под завалами многоэтажки обнаружены тела маленького ребенка и его матери. Позже президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении отметил, что мальчику Тимофею было 4 месяца. В МВД сообщают, что общее число погибших после попадания в дом российского беспилотника Shahed возросло до семи человек.
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В Одессе под завалами многоэтажки найдены тела малыша и его матери
В ночь на 2 марта российская армия нанесла удары по Одессе и Харькову на беспилотниках Shahed. Вооруженные силы Украины утверждают, что в атаке на Одесскую область участвовали восемь беспилотников, семь из которых удалось сбить. Один беспилотник задел многоэтажное жилое здание и уничтожил одну лестничную клетку до основания.
Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщала, что всего погибли четыре человека, в том числе один ребенок, а восемь человек получили ранения; среди них также один ребенок. Пять человек были спасены. Поисковая операция продолжается. Одиннадцать домов остаются без отопления. Развернуты пункты отопления, и люди могут согреться и в ближайших школах.
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