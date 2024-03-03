Видео ⟩ ISW: Россия рискует самолетами, чтобы добиться тактического преимущества под Авдеевкой

2 марта ВВС Украины сообщили, что утром 1 марта украинская армия уничтожила самолет Су-34, который бомбил украинские позиции на востоке страны.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук написал в своем Telegram-канале: "Только произошло боевое применение зенитных управляемых ракет по двум вражеским самолетам Су-34 и Су-35".

Таким образом, с 17 февраля силы обороны Украины сбили 15 российских самолетов.

Представитель ВВС Юрий Игнат заявил, что российские войска больше не размещают самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над Азовским морем. Игнат предположил, что отсутствие самолетов А-50 вынуждает российские бомбардировщики Су-34 и Су-35 подлетать ближе к целям удара.

В отчете ISW отмечается: "Предыдущие потери российских самолетов вынудили российские войска временно сократить воздушную активность на территории Украины, но растущее число потерь российских военных самолетов в Украине в последние недели еще не привело к тому, что войска РФ значительно сократили тактическую воздушную активность".

По оценкам ISW, российские силы временно получили ограниченное и локальное превосходство в воздухе в последние дни взятия Авдеевки. Сейчас они, вероятно, пытаются восстановить его, чтобы поддержать тактическое продвижение российских сил к западу от Авдеевки, и решили, что продолжение наступательных операций при поддержке с воздуха важнее, чем риск потерять больше самолетов.

По оценкам ISW, потеря 15 самолетов и, возможно, нескольких высококвалифицированных пилотов примерно за две недели - немаловажный фактор для российских военных, учитывая, что у России, вероятно, есть около 300 различных истребителей "Су".

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