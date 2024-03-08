Поиск работы за границей: как не стать жертвой мошенников?

Гражданин Латвии может работать в любой стране Европейского Союза без всяких разрешений. Поэтому можно самому искать работу на месте, в другой стране, а можно воспользоваться помощью агентств, которые предлагают работу за рубежом.

При этом эксперты отрасли говорят, что лучше воспользоваться услугами проверенных агентств, в этом случае ниже риск обмана.

"Если вы выбрали местное агентство, то надо проверить, есть ли у него лицензия. Если лицензии нет, то нет никаких гарантий, что там все будет по закону. Если вы выбрали зарубежную компанию, то тоже не поленитесь ее проверить - изучите ее сайт, поищите в сети отзывы тех, кто имел с ней дело", - рассказал глава компании CV Online Айвис Бродиньш.

В ЕС существует правило, согласно которому, посредник не не имеет права требовать плату за услугу до заключения договора. Компаниям по набору персонала обычно платят фирмы, которым они находят работников.

Если же частное лицо или фирма просит деньги за свои услуги деньги, то это может быть признаком мошенничества.

Также стоит обратить внимание на договор, который работник заключает с работодателем. Там должны быть оговорены условия труда, проживание, дорога, страховка, социальные гарантии.

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