Количество пассажиров Pasažieru vilciens за два месяца выросло на 10%

В частности, в этом году в феврале PV перевезла 1,302 млн пассажиров, что на 12%, или 141 200 пассажиров, больше, чем в феврале 2023 года.

При этом показатель числа выполненных рейсов по отношению к графику движения поездов в феврале 2024 года составил 98,6%, а в январе - 91,7%. В прошлом году точность поездов составила 98,4%.

Председатель правления PV Роджер Янис Григулис отмечает, что по сравнению с декабрем прошлого года и началом этого года, когда на точность пассажирских перевозок существенно влияли проблемы с новыми электропоездами, сейчас ситуация с выполнением рейсов в соответствии с графиком движения поездов существенно улучшилась.

Как сообщалось, в середине декабря 2023 года PV начал пассажирские перевозки на новых электропоездах Škoda Vagonka. До этого поезда длительное время тестировались в инфраструктуре латвийской железной дороги. Несмотря на это, эксплуатация новых поездов регулярно обрастает различными неприятностями. В настоящее время PV получил от чешского предприятия 17 новых электропоездов.

Первые два вагона новых электропоездов, произведенных на чешском предприятии Škoda Vagonka, были доставлены в Ригу в июне 2022 года.

Общая стоимость всего проекта предусмотрена в размере 257,889 млн евро.

PV было создано в 2001 году путем отделения внутренних пассажирских перевозок от функций Latvijas dzelzceļš.

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