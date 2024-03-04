Lux Express открывает новые маршруты: свяжет Ригу с Лиепаей, а Лиепаю - с Даугавпилсом

Он указал, что Совет по общественному транспорту поддержал открытие регионального маршрута Рига - Лиепая для коммерческих пассажирских перевозок.

"В настоящее время мы ждем заявления Автотранспортной дирекции (АТД) об открытии этого маршрута для коммерческих пассажирских перевозок и ответа на заявление компании о выдаче разрешения на перевозки по маршрутам Рига - Лиепая и Лиепая - Даугавпилс", - сказал Кибенс.

В дирекции агентству LЕТА сообщили, что решение будет принято в течение месяца.

Lux Express в ноябре прошлого года обратился в АТД с просьбой включить маршруты Рига - Лиепая и Лиепая - Даугавпилс в список коммерческих региональных маршрутов и выдать разрешение на эти перевозки Lux Express Estonia.

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