Теплый и солнечный понедельник подходит к концу. Что важного произошло сегодня? Рассказываем коротко о главном в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 4 марта ⟩ Усиление контроля за внесением наличных в банкоматы, прогулка по ДК ВЭФ и каким было северное сияние
Новости Латвии:
Каждый год латвийцы вносят в банкоматы около 2 миллиардов евро. Согласно новому плану по борьбе с теневой экономикой на тех, кто ежедневно снимает и вносит на счет крупные суммы денег, станут обращать более пристальное внимание, сообщает Латвийское телевидение. Тем временем это не обязательно означает нечестную деятельность, так как в сфере услуг представители малого бизнеса часто используют для расчетов наличные.
"В начальной школе, когда я в Даугавпилсе училась, было правило: мы на переменах парами ходили по кругу по большому коридору. А я специально шла в обратную сторону, и меня это сильно веселило. И вот при том, что я хорошо училась, мне в дневнике постоянно писали замечания о поведении. Против течения - это правда с детства мое". RUS TVNET открывает серию интервью, цель которых - понять, как в Латвии появляются люди, которые готовы отстаивать свои убеждения и что-то создавать - не в политике, а в публичном пространстве, работая с обществом.
В конце прошлой недели сотрудники муниципальной полиции Риги (RPP) получили информацию о мужчине, который на спортивной площадке Рижской Английской гимназии ходил в нижнем белье и мешал детям играть в футбол. На место происшествия незамедлительно был направлен ближайший экипаж.
Прокуратура предъявила обвинения бывшему председателю и двум нынешним сотрудникам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по делу о мошенничестве в крупном размере, подтвердили в прокуратуре.
На Вентспилсском шоссе у Кудры произошла тяжелая авария, в результате чего на месте происшествия было полностью блокировано движение.
В понедельник, 4 марта, в Спуньгени Екабпилсского края произошло ДТП с участием лесовоза и грузовика, сообщили порталу TVNET в Sadursme.
В конце февраля этого года Государственная полиция закончила расследование в рамках уголовного процесса о происшествии в Риге на улице Пернавас, где водитель автомобиля Lexus на дороге повел себя агрессивно по отношению к женщине-водителю другого автомобиля и намеренно сломал зеркало ее машины. Уголовный процесс передан в Рижскую восточную прокуратуру для начала уголовного преследования по статье Уголовного закона за хулиганство, если оно связано с повреждением имущества.
Молокоперерабатывающее предприятие Food Union с 15 марта этого года закроет свой интернет-магазин Pienaveikals.lv в связи с изменением спроса, сообщила агентству LЕТА представитель предприятия Юлиана Юшкевича.
Международный пассажирский перевозчик Lux Express планирует в мае начать коммерческие перевозки пассажиров на региональных маршрутах Рига - Лиепая и Лиепая - Даугавпилс, подтвердил агентству LЕТА руководитель по развитию бизнеса Lux Express в странах Балтии Алдис Кибенс.
4 марта живой и здоровой была найдена пропавшая без вести Виктория Рутко, сообщает Государственная полиция.
Финансовые проблемы Резекненского городского самоуправления обнаружились почти год назад. Они были вызваны не внезапным сокращением доходов, а безрассудным заимствованием и неадекватно амбициозными строительными проектами. Скандал впервые за 15 лет свел на нет шансы Александра Барташевича на победу в муниципальных выборах. Передача Nekā personīga разбиралась в вопросе, воспользуются ли этой возможностью другие партии.
За рубежом:
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать большое количество людей на похоронах лидера оппозиции Алексея Навального, скончавшегося в тюрьме в конце прошлой недели.
В Самарской области в результате взрыва пострадал железнодорожный мост через реку Чапаевка, сообщают Telegram-каналы Baza и Mash, а местное издание 63.ru пишет, что взрыв произошел на железнодорожной линии Звезда - Чапаевск.
Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Алексея Навального на бездействие следователей, которые на четвертый день после его смерти не выдали ей тело сына, не предоставили материалы проверки причин его смерти и не возбудили уголовное дело о его убийстве по мотивам политической ненависти.
Реагируя на поданные шведским гигантом стримингового вещания музыки Spotify жалобы, Еврокомиссия приговорила компанию Apple к штрафу в размере 1,8 миллиарда евро за реализацию практики недобросовестной конкуренции в отношении музыкального стримингового сервиса Apple Music.
Россия продолжает терять покупателей на европейском рынке нефти, который раньше был крупнейшим сбытом для нефтедобывающих и перерабатывающих компаний РФ, экспортирующих каждый второй баррель нефти в страны Запада.
По данным Министерства обороны Великобритании, среднесуточное количество убитых и раненых российских солдат в Украине в феврале 2024 года стало самым высоким с начала полномасштабной войны два года назад.
По данным Департамента статистики Эстонии, в четвертом квартале прошлого года валовой внутренний продукт (ВВП) снизился на 2,7 процента в годовом исчислении. В целом в прошлом году экономика упала на три процента. Большая часть спада произошла из-за быстрого роста цен, который, к сожалению, продолжается до сих пор, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Здание, которое у многих поколений рижан вызывает приятные воспоминания. Музей, экспонаты которого появлялись в фильмах про Джеймса Бонда. Невероятной красоты подсветка в главном фойе. Всё это - Дворец культуры ВЭФ! RUS TVNET продолжает видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.
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