Назван размер пособия по увольнению бывшего генерального директора VID Яунземе

В соответствии с распоряжением Министерства финансов о прекращении трудовых отношений и на основании закона о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур Яунземе выплачено выходное пособие в размере трех месячных окладов, а именно 21 888 евро до уплаты налогов.