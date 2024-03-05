Латвия в прошлом году была лидером ЕС по объему импорта сельхозпродуктов и продовольствия из РФ

Страны Европейского союза (ЕС) в прошлом году импортировали из России сельскохозяйственную и продовольственную продукцию на общую сумму 2,7 млрд евро, в том числе Латвия импортировала 13% от этого объема, заняв первое место среди стран ЕС, свидетельствует подготовленный Министерством земледелия доклад, который правительство рассмотрело во вторник в закрытой части заседания.
В министерстве отметили, что Латвия является одной из тех стран-участниц, через которую в ЕС поступает значительный объем импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции российского происхождения, в том числе в 2023 году через Латвию из России ввезены сельскохозяйственные и продовольственные продукты на сумму 355 млн евро. Следуют Нидерланды, которые импортировали сельскохозяйственные и продовольственные продукты на сумму 322 млн евро, Испания - на сумму 321 млн евро, Германия - на сумму 303 млн евро, Италия - на сумму 288 млн евро и Польша - на сумму 276 млн евро.
Шесть крупнейших импортеров в ЕС - Латвия, Нидерланды, Испания, Германия, Италия и Польша - в 2023 году импортировали из России сельскохозяйственных и продовольственных продуктов в общей сложности на сумму 1,9 млрд евро, что составляет 68% от общего объема импорта ЕС из России, говорится в докладе.
Министерство отмечает, что в прошлом году 90% стоимости латвийского импорта из России составили четыре группы продуктов. В том числе 45% составили остатки пищевой промышленности, в основном комбикорм из семян подсолнечника, мякоть свеклы для корма скота, комбикорм из семян рапса, из соевых бобов и другие продукты, 25% составило зерно, в основном кукуруза, рожь и пшеница, еще 13% составили овощи и 7% - жиры и масла.
Рыбной продукции через Латвию в Европу в прошлом году импортировано на сумму 2,1 млн евро, что составляет 0,2% от общего показателя ЕС по этой группе продуктов питания. При этом через Латвию в ЕС в прошлом году было ввезено 30% остатков российской пищевой промышленности и готовых кормов, 20% зерна, а также 15% овощей.
В докладе сказано, что, по данным таможенного управления Службы государственных доходов (VID), в 2023 году из России в Латвию было ввезено 2 586 430 тонн зерна и рапса. По данным VID, импорт зерна и рапса в прошлом году по сравнению с периодом до начала полномасштабных военных действий России в Украине увеличился в 4,1 раза - со 104 000 тонн в 2021 году до 423 000 тонн в 2023 году.
Кроме того, на основании данных VID Минземледелия пришло к выводу, что в прошлом году в Латвии увеличился не только объем импортированного зерна из страны-агрессора, но и объем транзитных услуг. В 2023 году транзит зерна и рапса в Латвию из России, Казахстана и Беларуси составил 2,3 млн тонн, что на 129% больше, чем в 2022 году.
Минземледелия также отмечает, что, по данным Eurostat, общий объем экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции ЕС в Россию в 2023 году составил 6,28 млрд евро, а из Латвии в Россию экспортирована продукция на сумму 990 млн евро. В целом продукция латвийского происхождения в Россию в январе-ноябре прошлого года экспортирована в размере 1,5% от общего показателя ЕС.
Министерство поясняет, что через Латвию в Россию в крупных размерах экспортируются сельскохозяйственные и продовольственные продукты Италии, Франции, Испании, Ирландии и других стран ЕС и третьих стран. Всего из Латвии в Россию экспортируются продукты из 63 разных стран мира.
Проведенный Минземледелия анализ отраслей сельского хозяйства в Латвии показал, что общие экономические убытки сельскохозяйственной отрасли в 2023 году, обусловленные влиянием ряда экономических факторов, в том числе войной России в Украине, составили 412,32 млн евро.
Наибольшие убытки в монетарном выражении пришлись на молочно-животноводческую и зерноводческую отрасли - 129,25 млн евро и 106,43 млн евро соответственно, за которыми следует отрасль по выращиванию домашнего скота (84,94 млн евро), кормовых культур (56,51 млн евро), рапса (20,53 млн евро), фруктов и ягод (11,82 млн евро) и картофеля (2,84 млн евро).
В докладе Минземледелия также отмечается, что в 2023 году Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) проверила на пунктах пограничного контроля 2,14 млн тонн продуктов питания, доставленных из России, 40% из которых предназначены для употребления в пищу и 60% - на корм для животных. По предварительным данным, для Латвии как государства-получателя было предусмотрено 98,6%, или 2,11 млн тонн этих продуктов.
При этом в 2023 году PVD провела 9630 контрольных мероприятий по группам четырех наиболее часто ввозимых продуктов из России, в результате чего 39 партий товара в общем объеме 6582 тонны были возвращены обратно.
В докладе отмечается, что примерно 98% партий ввозится по железной дороге и 2% - автотранспортом. При транспортировке продукции железнодорожным транспортом в его сопроводительных документах часто указывается, что товар водным транспортом далее предполагается вывозить в другую страну ЕС, чаще всего - в Данию, Испанию, Бельгию, Португалию, Нидерланды, Германию, Италию, хотя в качестве получателя указывается латвийское предприятие, например, некий портовый терминал.
Минземледелия подчеркивает, что более половины всех переваленных грузов зерна и других сельскохозяйственных продуктов в крупных портах Латвии - российского происхождения. На припортовые станции крупных портов по железной дороге в прошлом году было доставлено 3,73 млн тонн зерна и других сельскохозяйственных продуктов российского происхождения, что составляет 52,5% всех переваленных зерновых и других сельхозпродуктов.
Перевалкой зерна и других сельскохозяйственных продуктов российского происхождения в крупных портах Латвии занимаются 18 предприятий, отмечает Минземледелия. В том числе на припортовую станцию Вентспилса по железной дороге в прошлом году было поставлено 250 000 тонн зерна и других сельскохозяйственных продуктов российского происхождения, что составило 62,9% от всех переваленных в порту грузов зерна и других сельскохозяйственных продуктов.
На рижские припортовые станции по железной дороге в прошлом году было поставлено 1,03 млн тонн зерна и других сельскохозяйственных продуктов российского происхождения, что составило 31,7% от общего объема переваленных в порту грузов зерна и других сельскохозяйственных продуктов, а припортовая станция Лиепаи в 2023 году получила 2,45 млн тонн зерна российского происхождения и других сельскохозяйственных продуктов, что составило 71% от общего объема переваленных в порту грузов зерна и других сельскохозяйственных продуктов.
Минземледелия включило в доклад ряд мер, которые должны быть приняты в государственном масштабе, чтобы уменьшить импорт российских и белорусских продуктов в Латвию и информировать общественность о происхождении продуктов питания.
Среди прочего Минземледелия предлагает осуществлять маркировку продуктов питания с указанием государства-производителя в торговых точках, а также планировать и развивать необходимую латвийским производителям инфраструктуру для экспорта зерна, над чем должно работать в том числе Министерство сообщения.
Кроме того, Минземледелия предлагает исключить из государственных и муниципальных закупок сельскохозяйственные и пищевые продукты, имеющие российское или белорусское происхождение или произведенные в этих странах.
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