Латвия в прошлом году была лидером ЕС по объему импорта сельхозпродуктов и продовольствия из РФ

Минземледелия подчеркивает, что более половины всех переваленных грузов зерна и других сельскохозяйственных продуктов в крупных портах Латвии - российского происхождения. На припортовые станции крупных портов по железной дороге в прошлом году было доставлено 3,73 млн тонн зерна и других сельскохозяйственных продуктов российского происхождения, что составляет 52,5% всех переваленных зерновых и других сельхозпродуктов.

Перевалкой зерна и других сельскохозяйственных продуктов российского происхождения в крупных портах Латвии занимаются 18 предприятий, отмечает Минземледелия. В том числе на припортовую станцию Вентспилса по железной дороге в прошлом году было поставлено 250 000 тонн зерна и других сельскохозяйственных продуктов российского происхождения, что составило 62,9% от всех переваленных в порту грузов зерна и других сельскохозяйственных продуктов.

На рижские припортовые станции по железной дороге в прошлом году было поставлено 1,03 млн тонн зерна и других сельскохозяйственных продуктов российского происхождения, что составило 31,7% от общего объема переваленных в порту грузов зерна и других сельскохозяйственных продуктов, а припортовая станция Лиепаи в 2023 году получила 2,45 млн тонн зерна российского происхождения и других сельскохозяйственных продуктов, что составило 71% от общего объема переваленных в порту грузов зерна и других сельскохозяйственных продуктов.

Минземледелия включило в доклад ряд мер, которые должны быть приняты в государственном масштабе, чтобы уменьшить импорт российских и белорусских продуктов в Латвию и информировать общественность о происхождении продуктов питания.

Среди прочего Минземледелия предлагает осуществлять маркировку продуктов питания с указанием государства-производителя в торговых точках, а также планировать и развивать необходимую латвийским производителям инфраструктуру для экспорта зерна, над чем должно работать в том числе Министерство сообщения.

Кроме того, Минземледелия предлагает исключить из государственных и муниципальных закупок сельскохозяйственные и пищевые продукты, имеющие российское или белорусское происхождение или произведенные в этих странах.

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