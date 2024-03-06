VID о внесении наличных: нас интересуют только нелогичные случаи

В отличие от предыдущих планов по борьбе с теневой экономикой, в этом больше внимания уделяется сотрудничеству между различными государственными структурами. "Мы часто забываем обмениваться информацией и аналитикой. Если ее целенаправленно использовать для борьбы с теневой экономикой, будут результаты", - сказала Шмите-Роке.

"Один из примеров - о внесении наличных денег в банкоматы, по поводу чего тревожится общество. Нас не интересует каждый житель Латвии,

нас интересуют громкие, нелогичные сдвиги, если у жителя нет вообще никаких доходов, а он вносит деньги в банкомат. В таком случае у нас действительно может возникнуть логичный вопрос, что это за деньги, которые он внес в банкомат", - пояснила глава VID.

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