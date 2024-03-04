Менее месяца назад правительство Латвии приняло новый план борьбы с теневой экономикой. Одно из его направлений - наличные деньги. Так, в будущем будет проводиться более активный анализ потенциальных участников теневой экономики, которые каждый месяц снимают или вносят в банкоматы крупные суммы денег.

"Если у человека нет доходов и вдруг поступает большая сумма денег, это также будет поводом глубже изучить этого человека. Или, к примеру, компания, юридическое лицо: если ее сотрудники массово используют наличные - не только кладут, но и снимают - это тоже можно посмотреть и изучить", - поделилась Богданова.

Против ограничений на наличные, но также за дополнительный контроль выступает Ассоциация коммерческих банков. "Думаю, лучше пойти естественным путем. Технологии делают свое дело. Они становятся доступнее, проще, мы используем их все больше", - сказал член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовскис.

Дополнительным методом, как ограничения теневой экономики призваны сократить оборот наличных, станет также то, что в дальнейшем заработная плата должна выплачиваться сотрудникам преимущественно в безналичной форме. Предприятиям покрупнее же необходимо будет обеспечить в местах торговли терминал для оплаты картой.

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