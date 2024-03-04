Каждый год латвийцы вносят в банкоматы около 2 миллиардов евро. Согласно новому плану по борьбе с теневой экономикой на тех, кто каждый регулярно снимает и вносит на счет крупные суммы денег, станут обращать более пристальное внимание, сообщает Латвийское телевидение. Тем временем это не обязательно означает нечестную деятельность, так как в сфере услуг представители малого бизнеса часто используют для расчетов наличные.
В 2023 году из латвийских банкоматов было снято 4,6 миллиарда евро наличных, а внесено 2,1 миллиарда. По обоим показателям цифры аналогичны показателям 2022 года - общий оборот наличных денег составил около восьми млрд евро. Много это или мало для латвийской экономики, Банка Латвии не ответил.
Сейчас соотношение безналичных и наличных расчетов в Латвии составляет 70 к 30 в пользу безналичных. С развитием технологий ожидается, что эта пропорция может увеличиться еще больше в пользу безналичных денег, однако наличные расчеты не исчезнут полностью, считают в Центробанке.
"Принимая во внимание нынешние геополитические условия, давайте не будем забывать, что наличные - это средство платежа, не зависящее ни от электроснабжения, ни от наличия доступа к Интернету. Это еще один важный фактор, который заставляет нас как центральный банк полагать, что наш долг - сохранить эту роль наличных", - подчеркнула член правления Банка Латвии Зита Зариня.
"Я заинтересована, чтобы совершалось как можно больше безналичных расчетов, потому что безналичное обращение денег прозрачно", - сказала Ольга Богданова, заместитель госсекретаря Министерства финансов по противодействию теневой экономике.
Менее месяца назад правительство Латвии приняло новый план борьбы с теневой экономикой. Одно из его направлений - наличные деньги. Так, в будущем будет проводиться более активный анализ потенциальных участников теневой экономики, которые каждый месяц снимают или вносят в банкоматы крупные суммы денег.
"Если у человека нет доходов и вдруг поступает большая сумма денег, это также будет поводом глубже изучить этого человека. Или, к примеру, компания, юридическое лицо: если ее сотрудники массово используют наличные - не только кладут, но и снимают - это тоже можно посмотреть и изучить", - поделилась Богданова.
Против ограничений на наличные, но также за дополнительный контроль выступает Ассоциация коммерческих банков. "Думаю, лучше пойти естественным путем. Технологии делают свое дело. Они становятся доступнее, проще, мы используем их все больше", - сказал член правления Ассоциации финансовой отрасли Латвии Янис Бразовскис.
Дополнительным методом, как ограничения теневой экономики призваны сократить оборот наличных, станет также то, что в дальнейшем заработная плата должна выплачиваться сотрудникам преимущественно в безналичной форме. Предприятиям покрупнее же необходимо будет обеспечить в местах торговли терминал для оплаты картой.
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