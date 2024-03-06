"Секонд-хенды" против нового налога. Вырастут ли цены на одежду?

Магазины, которые продают ношенную одежду -"секонд-хенды" - выступили против того, чтобы эту сферу обкладывали налогом на природные ресурсы. Это может привести к огромным убыткам в отрасли. В вопросе разбирался журналист Rus.LSM Сергей Герасимов, сообщает портал Rus.LSM.
С первого июля этого года может подорожать одежда, которую продают магазины поношенной одежды.
Сообщается, что производителям и торговцам одежды придется платить налог на природные ресурсы - 0,5 евро за килограмм.
Humana Latvia, один из крупнейших игроков на рынке "секонд-хендов", выступил против введения налога.
"Кажется, что сумма небольшая, но это означает, что мы не сможем продолжать сою деятельность. Еврокомиссия посоветовала странам ЕС ввести систему расширенной ответственности, чтобы способствовать долгосрочному использованию текстиля. При этом указано, что торговцы подержанной одеждой должны быть исключены из этой системы. К сожалению, правительство идет другим путем", рассказала административный директор Humana Latvia Ивета Волтнере.
Представитель Humana Latvia отметила, что подобных требований нет в Литве и Эстонии, и добавила, чем грозит введение налога.
"Скорее всего отдельные торговцы просто уйдут с рынка. Другие - повысят цены", - сказала Волтнере.
"Это идет в разрез с зеленым курсом Еврокомиссии. Получается, что правительство Латвии поддерживает так называемую "быструю моду" - дешевые и менее качественные изделия. Которые, наоборот, способствуют созданию потока отходов", - уверена Ивета Волтнере.
В министерстве среды и регионального развития ответили, что можно избежать нового налога, и заключить договор с фирмами, которые занимаются обслуживанием пунктов приема текстиля.
"Наш закон - не перенимает требования европейской директивы. С помощью налога на природные ресурсы мы защищаем свои национальные интересы. Ведь в какой-то момент вся эта пользованная или не пользованная одежда станет мусором, она не вечная.
Важно, чтобы она не попала на полигоны для захоронения, а по возможности была использована повторно.
Заключив договор с фирмой по обслуживанию отходов расходы будут ниже. Ставка налога создана так, чтобы она была в 2-3 раза выше, чем расходы на утилизацию таких отходов", - ответил Директор департамента защиты среды Минрегионов Рудите Весере.
Представитель Humana уверена, что даже в этом случае расходы увеличатся на сотни тысяч евро в год.
Сейчас завершилось общественное обсуждение новых правил. Полностью новая система должна быть готова к 30 апреля.
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