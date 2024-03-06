"Секонд-хенды" против нового налога. Вырастут ли цены на одежду?

В министерстве среды и регионального развития ответили, что можно избежать нового налога, и заключить договор с фирмами, которые занимаются обслуживанием пунктов приема текстиля.

"Наш закон - не перенимает требования европейской директивы. С помощью налога на природные ресурсы мы защищаем свои национальные интересы. Ведь в какой-то момент вся эта пользованная или не пользованная одежда станет мусором, она не вечная.

Важно, чтобы она не попала на полигоны для захоронения, а по возможности была использована повторно.

Заключив договор с фирмой по обслуживанию отходов расходы будут ниже. Ставка налога создана так, чтобы она была в 2-3 раза выше, чем расходы на утилизацию таких отходов", - ответил Директор департамента защиты среды Минрегионов Рудите Весере.

Представитель Humana уверена, что даже в этом случае расходы увеличатся на сотни тысяч евро в год.

Сейчас завершилось общественное обсуждение новых правил. Полностью новая система должна быть готова к 30 апреля.

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