Видео ⟩ Ремонт квартиры в Болдерае за 5400 евро! Рабочие плохо сделали работу и пропали

Раймонд нашел на портале объявлений компанию, представитель которой заявил, что они не занимаются такими мелкими работами, но предложил сделать ремонт во всей квартире. После долгих раздумий Раймонд согласился на такую ​​сделку, и была подготовлена ​​смета на сумму 5400 евро.

Ремонтные работы должны были завершиться уже 20 октября, но жить в квартире на данный момент невозможно. Нет ни душа, ни кухни.

Раймонд отметил, что работы были низкого качества. Кроме того, хозяин квартиры хотел в спальню обои с японскими мотивами, но его пожелания не были учтены.

Сейчас Раймонд сожалеет, что заплатил всю сумму - 5400 евро - сразу и "на руки".

Представитель компании пообещал закончить ремонт на этой неделе.

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