МИД призывает не посещать оккупированные украинские территории во время "выборов"

Как заявили в МИД, "выборы" президента России будут незаконно организованы и на временно оккупированных и аннексированных Россией территориях Украины. Ожидается, что Россия приложит особые усилия для привлечения иностранных "наблюдателей" и СМИ в попытке узаконить как эти "выборы", так и незаконную аннексию украинских территорий.

МИД подчеркивает, что Латвия не признает и не будет признавать незаконную оккупацию и аннексию украинских территорий агрессором. Латвия также не признает проведение и результаты российских "выборов" на временно оккупированных и аннексированных украинских территориях. У России нет законных оснований для таких действий на международно признанной украинской территории, подчеркивает Латвия.

МИД отмечает, что военное положение в Украине продлено до 13 мая. Согласно действующему в Украине законодательству, въезд на незаконно аннексированную Россией административную территорию Украины возможен только в установленном законом порядке и со специального разрешения украинских властей.

МИД напоминает также, что в районах активных боевых действий существуют серьезные угрозы безопасности и здоровью людей. В связи с вышеизложенным МИД настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в зону боевых действий или на временно оккупированные и аннексированные территории Украины.

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