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Десятки тысяч евро и бессонные ночи: попытка перестроить квартиру привела к неприятным последствиям

Kuuuurija
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В новом сюжете эстонской передачи Kuuuurija авторы поговорили с успешной бизнесвумен о том, насколько сложно в Эстонии объединить две квартиры в одну и насколько большие очереди в эстонских судах, сообщает Rus.Postimees.

Маарика работает финансовым директором в успешной компании, но в сегодняшнем выпуске она предпочитает говорить анонимно. Она выставила на продажу свой большой дом в пригороде Таллинна и надеялась купить вместо него две квартиры: одну для себя и вторую для сына.

"Выбор пал на квартиру, в объявлении о продаже которой говорилось, что ее с легкостью можно разделить на две квартиры. На самом деле, она уже и была поделена: имелись отдельные коммуникации, вентиляция, две наружные двери. Из строительных работ надо было только ликвидировать один дверной проем", - говорит Маарика.

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