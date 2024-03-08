В новом сюжете эстонской передачи Kuuuurija авторы поговорили с успешной бизнесвумен о том, насколько сложно в Эстонии объединить две квартиры в одну и насколько большие очереди в эстонских судах, сообщает Rus.Postimees.
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Десятки тысяч евро и бессонные ночи: попытка перестроить квартиру привела к неприятным последствиям
Маарика работает финансовым директором в успешной компании, но в сегодняшнем выпуске она предпочитает говорить анонимно. Она выставила на продажу свой большой дом в пригороде Таллинна и надеялась купить вместо него две квартиры: одну для себя и вторую для сына.