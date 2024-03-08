Видео ⟩ Европейская прокуратура: в Латвии есть случаи расхищения европейских средств

В прошлом году Европейская прокуратура (EPPO) расследовала ущерб, нанесенный финансовым интересам Европейского союза (ЕС), на сумму около 12 миллиардов евро.
Прокурор EPPO Гатис Доникс сообщил в четверг, 7 марта, что предполагаемые убытки в прошлом году, основанные на отчетах и поступающих материалах, составили 19,27 млрд евро, в то время как предмет расследования был ниже - 12,28 млрд евро, поскольку в ходе расследований часть денег обычно добровольно возвращается.
В прошлом году Европейская прокуратура возбудила около 1400 уголовных дел. Наибольший ущерб интересам ЕС и национальным бюджетам наносит уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость (PVN), что в общей сложности составляет около 11 миллиардов евро.
Большинство этих преступлений совершено в Германии, Италии и Франции.
В прошлом году Европейская прокуратура предъявила обвинения примерно 400 лицам. Было прекращено около 160 уголовных производств. В 2023 году было вынесено 48 обвинительных приговоров, а годом ранее - 87.
На данный момент в Латвии возбуждено 40 уголовных производств, из них 33 дела находятся на стадии активного расследования. Общий финансовый ущерб составляет 65,3 миллиона евро, из которых 41,3 миллиона евро связано с мошенничеством с PVN, а убытки от мошенничества с фондами ЕС составляют примерно 24 миллиона евро.
Сумма арестованных средств на данный момент составляет около десяти миллионов евро. Это динамический показатель, поскольку EPPO также отменяет аресты счетов, поскольку с ответчиками заключаются соглашения о возмещении причиненного ущерба.
EPPO в Латвии удалось вернуть около шести миллионов евро. Данная сумма складывается из средств, взысканных по решению суда или добровольно возвращенных денег.
В 2023 году в Латвии было возбуждено 16 новых уголовных производств, общий ущерб по которым составил около 42 миллионов евро. Наибольшие убытки были причинены мошенничеством с PVN. В прошлом году к ответственности были привлечены пять человек.
Показатели Латвии свидетельствуют, что за два с половиной года EPPO направила в суд пять уголовных дел. Два дела находятся на рассмотрении, а по трем делам приговоры вступили в законную силу.
Если сравнивать ситуацию в Латвии с масштабами Балтии, то Латвия находится в схожей с Литвой ситуации, поскольку туда поступило такое же количество сообщений и аналогичное количество возбужденных уголовных дел. Также примерно одинаково и количество арестованных средств.
В состав EPPO входят 22 государства-члена. EPPO начала свою работу 1 июня 2021 года.
EPPO отвечает за расследование преступлений против финансовых интересов ЕС и привлечение к ответственности виновных. К таким преступлениям относятся различные мошенничества, уклонение от уплаты PVN, если сумма причиненного ущерба превышает 10 миллионов евро, отмывание денег, коррупция и другие преступления.
Порог, с которого EPPO начинает следственную деятельность, составляет 10 000 евро, если мошенничество затронуло бюджет ЕС или государственный бюджет.
EPPO проводит расследования, а ее прокуроры осуществляют уголовные преследования и выполняют обязанности прокурора в компетентных судах соответствующих государств-членов до принятия окончательного решения по делу.
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