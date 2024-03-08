Видео ⟩ Европейская прокуратура: в Латвии есть случаи расхищения европейских средств

EPPO в Латвии удалось вернуть около шести миллионов евро. Данная сумма складывается из средств, взысканных по решению суда или добровольно возвращенных денег.

В 2023 году в Латвии было возбуждено 16 новых уголовных производств, общий ущерб по которым составил около 42 миллионов евро. Наибольшие убытки были причинены мошенничеством с PVN. В прошлом году к ответственности были привлечены пять человек.

Показатели Латвии свидетельствуют, что за два с половиной года EPPO направила в суд пять уголовных дел. Два дела находятся на рассмотрении, а по трем делам приговоры вступили в законную силу.

Если сравнивать ситуацию в Латвии с масштабами Балтии, то Латвия находится в схожей с Литвой ситуации, поскольку туда поступило такое же количество сообщений и аналогичное количество возбужденных уголовных дел. Также примерно одинаково и количество арестованных средств.

В состав EPPO входят 22 государства-члена. EPPO начала свою работу 1 июня 2021 года.

EPPO отвечает за расследование преступлений против финансовых интересов ЕС и привлечение к ответственности виновных. К таким преступлениям относятся различные мошенничества, уклонение от уплаты PVN, если сумма причиненного ущерба превышает 10 миллионов евро, отмывание денег, коррупция и другие преступления.

Порог, с которого EPPO начинает следственную деятельность, составляет 10 000 евро, если мошенничество затронуло бюджет ЕС или государственный бюджет.

EPPO проводит расследования, а ее прокуроры осуществляют уголовные преследования и выполняют обязанности прокурора в компетентных судах соответствующих государств-членов до принятия окончательного решения по делу.

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