Подсчитана годовая инфляция в Латвии: что подорожало сильнее всего?

Наибольший вклад в изменение среднего уровня потребительских цен в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года внесли здравоохранение (+0,4 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,4 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,4 процентного пункта), а также товары и услуги, связанные с жильем (-1,5 процентного пункта).

Инфляция в Латвии за год

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 1,5%.

Наибольший вклад в повышение среднего уровня цен в этой группе за год внесли свинина (+8,8%), вяленое, соленое или копченое мясо (+4,6%) и мясные продукты (+3,5%). Цены выросли на свежие овощи (+5,3%), оливковое масло (+29,9%), кондитерские изделия (+4,4%), свежие фрукты (+3,8%), хлеб (+2,2%), сладости (+21,1%), фруктовые и овощные соки (+10,4%), картофель (+11,5%), кофе (+2,4%), мороженое (+6,5%) и шоколад (+4%). Цены снизились на молочные продукты (-10,6%), молоко (-9,1%), сыр и творог (-4,5%), муку и другие крупы (-9,8%), растительное масло (-15,6%), яйца (-5,7%), йогурт (-4,5%) и сливочное масло (-6,3%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 5%. Цены на алкогольные напитки выросли на 5%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия также выросли в среднем на 5% за год.