Подсчитана годовая инфляция в Латвии: что подорожало сильнее всего?

Потребительские цены в Латвии в феврале этого года выросли на 0,1% по сравнению с январем и на 0,4% в течение года - в феврале этого года по сравнению с февралем 2023 года, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 0,9%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
В то же время средний уровень потребительских цен за 12 месяцев вырос на 5,8% в феврале по сравнению с предыдущими 12 месяцами.
В феврале 2024 года по сравнению с январем наиболее существенно изменился уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом (+0,3 процентного пункта), товары и услуги для отдыха и культуры (+0,1 процентного пункта), товары и услуги, связанные с жильем (-0,1 процентного пункта), различные товары и услуги (-0,1 процентного пункта) и одежду и обувь (-0,1 процентного пункта).
Инфляция в Латвии за последний месяц
Цены на продукты питания и безалкогольные напитки упали на 0,2% за месяц.
Средний уровень цен за месяц под влиянием акций снизился на сыр и творог (-3,6%), кофе (-3,8%), хлеб (-1,2%), в основном белый, молочные продукты (-2,4%), в основном сметану, растительное масло (-3,9%) и йогурт (-1,6%). Подешевели также мука и крупы (-3,6%), а средний уровень цен на свежие фрукты снизился на 1,4%.
В течение месяца выросли цены на свежие овощи (+2,6%) и картофель (+7,9%). С завершением акций подорожали яйца (+5,8%), мясо птицы (+2,1%), шоколад (+2,2%), молоко (+1,2%), сладости (+3,5%) и мясопродукты (+1,4%). За месяц также подорожали фруктовые и овощные соки (+5,8%) и безалкогольные напитки (+3,5%).
В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 1,3%. В результате зимних скидок и распродаж средний уровень цен снизился на 4,3% на обувь и на 0,3% на одежду.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 0,8%. Наиболее значительное снижение цен в группе за месяц произошло на электроэнергию (-4,1%) и отопление (-0,3%). На услуги по вывозу мусора цены выросли в среднем на 2,7%.
В группе "Здравоохранение" цены за месяц выросли на 0,6%. Дороже стали фармацевтические препараты, стоматологические услуги и услуги врачей-специалистов.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подорожали за месяц на 2,6%, в основном за счет роста цен на топливо на 5%. Дизельное топливо подорожало на 5,5%, бензин - на 4,9%, автогаз - на 1%. Подорожали пассажирские авиаперевозки.
Цены на товары и услуги для отдыха и культуры выросли за месяц на 1,8%, при этом подорожали подписка на телевидение, цветы, комплексные услуги отдыха и корм для домашних животных. Цены на персональные компьютеры снизились.
В группе "Разные товары и услуги" цены упали на 1,6% за месяц. Подешевели товары личной гигиены и красоты, в основном благодаря акциям. Также подешевели услуги по уходу за детьми. С 12 февраля увеличилась плата за выдачу документов, удостоверяющих личность.
В других потребительских группах наиболее значительно за месяц выросли цены на комплексные телекоммуникационные услуги, в то время как цены снизились на дошкольное образование, средства для уборки дома, крепкие алкогольные напитки и домашнюю мебель.
Наибольший вклад в изменение среднего уровня потребительских цен в феврале 2024 года по сравнению с февралем 2023 года внесли здравоохранение (+0,4 процентного пункта), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,4 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,4 процентного пункта), а также товары и услуги, связанные с жильем (-1,5 процентного пункта).
Инфляция в Латвии за год
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 1,5%.
Наибольший вклад в повышение среднего уровня цен в этой группе за год внесли свинина (+8,8%), вяленое, соленое или копченое мясо (+4,6%) и мясные продукты (+3,5%). Цены выросли на свежие овощи (+5,3%), оливковое масло (+29,9%), кондитерские изделия (+4,4%), свежие фрукты (+3,8%), хлеб (+2,2%), сладости (+21,1%), фруктовые и овощные соки (+10,4%), картофель (+11,5%), кофе (+2,4%), мороженое (+6,5%) и шоколад (+4%). Цены снизились на молочные продукты (-10,6%), молоко (-9,1%), сыр и творог (-4,5%), муку и другие крупы (-9,8%), растительное масло (-15,6%), яйца (-5,7%), йогурт (-4,5%) и сливочное масло (-6,3%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 5%. Цены на алкогольные напитки выросли на 5%, при этом подорожали крепкие спиртные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия также выросли в среднем на 5% за год.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 8,1%. Наиболее значительное снижение цен за год произошло на отопление (-19,4%). Снижение цен было зафиксировано на электроэнергию (-7,3%), твердое топливо (-17,3%), природный газ (-19,2%), канализационные услуги (-12,2%) и водоснабжение (-3,1%). С другой стороны, подорожали услуги по управлению жильем (+7,5%), арендная плата (+9,8%) и вывоз мусора (+16,2%). Также подорожали услуги по содержанию и ремонту жилья.
В группе "Здравоохранение" средний уровень цен за год вырос на 6,7%. За год подорожали фармацевтические препараты, стоматологические услуги, услуги врачей-специалистов, а также услуги медицинских лабораторий и рентгеновских центров.
Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц вырос за год на 5,7%. Услуги общественного питания подорожали на 6,3% в ресторанах и кафе, на 5,5% в столовых и на 4,8% в быстром питании.
В группе "Разные товары и услуги" цены за год выросли на 4,6%, в основном за счет роста цен на товары личной гигиены и красоты. Подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты, а также плата за проживание в домах престарелых.
В других группах потребления наиболее значительно за год выросли цены на бытовую химию и средства по уходу, абонентскую плату за телевидение, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, одежду, корм для домашних животных и комплексные телекоммуникационные услуги. Подешевели топливо (-1,8%) и персональные компьютеры.
Потребительские цены в феврале 2024 года были на 43,4% выше, чем в 2015 году. Цены на товары выросли на 43,7%, а на услуги - на 40,5%.
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