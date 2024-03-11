В Риге повысятся тарифы на воду и канализацию

Однако с 1 июня в столице ожидается гораздо более значительное повышение стоимости услуг водоснабжения и канализации. С 1 марта плата за водоснабжение и канализацию для жителей Риги с учетом НДС составит 2,59 евро за кубометр вместо 2,54 евро, которые они платили до сих пор.

Однако значительное повышение еще впереди. Проект тарифа, поданный Rīgas ūdens в Комиссию по регулированию общественных услуг, предусматривает повышение платы за воду и канализацию с 1 июня до 2,84 евро с НДС за кубометр. Предприятие объясняет повышение тарифа необходимостью ремонта и замены старых водопроводных и канализационных труб, которые во многих местах находятся в аварийном состоянии. Чаще всего аварии водопроводных и канализационных сетей происходят в Иманте, Зиепниеккалнсе, Пурвциемсе, Дарзциемсе, Саркандаугаве, в Латгальском предместье, Ильгюциемсе и центре Риги.

В прошлом году крупные инвестиции потребовались для строительства новой канализационной насосной станции на улице Даугавгривас, 101.

В феврале предприятие сообщило, что до 2040 года планирует ежегодно инвестировать около 7 млн евро в обновление сетей водоснабжения и около 8 млн евро - в обновление канализационной сети. Rīgas ūdens обещает не менять тарифы чаще раза в год, однако на планы развития предприятия может повлиять рост стоимости строительных материалов и работ.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!