Видео ⟩ Черный день: на одной дороге за короткое время погибли пешеход и мотоциклист

В воскресенье, 10 марта, в Земгальском крае произошло два трагических дорожно-транспортных происшествия - в одном из них мотоциклист не справился с управлением и перевернулся, а во втором мужчину насмерть сбила машина, сообщает программа Degpunktā.
В магазине села Бене программа Degpunktā встретила продавца, который видел мужчину за два часа до его смерти. Мужчина шел домой и его сбила машина, которой управляла женщина. По словам продавца, водитель знала погибшего и не может смотреть в глаза семье мужчины.
Местные жители потрясены случившимся, и отныне эта дорога будет вызывать болезненные воспоминания.
В тот же день еще одно трагическое происшествие произошло в 30 километрах от поселка, в Салдусском крае, Мотоциклист, вероятно, превысил скорость и погиб при открытии сезона.
В Государственной полиции утверждают, что мужчина, управлявший мотоциклом, не справился с управлением, в результате чего вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель мотоцикла погиб на месте. По факту происходящего Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются точные причины происшествия.
Видео: Сюжет программы Degpunktā