Видео ⟩ Черный день: на одной дороге за короткое время погибли пешеход и мотоциклист

В магазине села Бене программа Degpunktā встретила продавца, который видел мужчину за два часа до его смерти. Мужчина шел домой и его сбила машина, которой управляла женщина. По словам продавца, водитель знала погибшего и не может смотреть в глаза семье мужчины.

Местные жители потрясены случившимся, и отныне эта дорога будет вызывать болезненные воспоминания.

В тот же день еще одно трагическое происшествие произошло в 30 километрах от поселка, в Салдусском крае, Мотоциклист, вероятно, превысил скорость и погиб при открытии сезона.

В Государственной полиции утверждают, что мужчина, управлявший мотоциклом, не справился с управлением, в результате чего вылетел за пределы проезжей части и перевернулся. Водитель мотоцикла погиб на месте. По факту происходящего Госполиция возбудила уголовный процесс, выясняются точные причины происшествия.

Видео: Сюжет программы Degpunktā