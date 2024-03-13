Куда обращаться в случае опасности? Показан план гражданской обороны Риги

Озола сообщила, что в бюджете муниципалитета этого года на меры гражданской защиты запланировано 420 тысяч евро. Эти деньги пойдут на создание технической базы муниципалитета, которая не будет пересекаться с государственными резервами, на определение и организацию бомбоубежищ, а также на подготовку информационных семинаров и материалов.

"Если подсчитать зарплату муниципальных служащих, которые занимаются вопросами гражданской защиты, общий объем финансирования превысит миллион евро", - сообщила заместитель председателя Рижской думы.

В этом году восстановят бомбоубежища и обследуют подвалы

Начальник Управления гражданской обороны и оперативной информации Рижской думы Гинтс Рейнсонс отметил, что в этом году планируется восстановить два ранее созданных бомбоубежища и обозначить их специальными знаками.

"В этом году мы восстановим два бомбоубежища. Кроме того, мы проведем обследования в школах, оценим подземные тоннели. Мы отметим тех, кто соответствует требованиям", - сказал Рейнсонс.

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Ивар Накуртс утверждает, что в настоящее время в Латвии насчитывается 6000 зданий, имеющих подвалы, которые потенциально можно использовать в случае угрозы.

Он отмечает, что у жителей есть возможность сообщить о местах убежища на их территории. В Рижской думе заявляют, что на основе полученной информации позже будет создана карта со всеми местами размещения бомбоубежищ.

Линда Озола, отмечает, что крупные торговые центры также проявили интерес и готовы сотрудничать по вопросу убежищ: "Торговые центры проявили интерес к тому, чтобы заняться своими подвалами, но важно понять модель финансирования".

Как сообщалось сегодня, 13 марта, Рижская дума представила План гражданской обороны.

План гражданской обороны Риги важен на уровне всей страны, поскольку он является ориентиром и для других муниципалитетов. Он был разработан в сотрудничестве с широким кругом экспертов, в том числе с участием Национальных вооруженных сил (НБС) и VUGD.

Существенным дополнением к плану являются действия в случае военной угрозы, которые дадут жителям важную информацию о том, как существенно повысить свою безопасность в чрезвычайных ситуациях.

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